Gunstig effect vaccinatie verspreidt zich als olievlek over Overijssel

Door: Gerben Oost

Het gunstige effect van vaccinatie is op steeds meer plekken te zien. Vorige week meldde ziekenhuis MST al dat veel minder ziekenhuispersoneel uitvalt vanwege een nieuwe corona-infectie. "We hadden niet anders verwacht", zei MST-bestuurder Jan den Boon. "Maar dat het vaccin echt bescherming biedt, is een mooie opsteker."

Bij Isala waren ze vorige week voorzichtig in hun uitspraken over het gunstige effect van vaccinatie. (Foto: RTV Oost)

Daar waar Den Boon vorige week al zeker was van het gunstige effect voor het personeel durfde arts-microbioloog Sylvia Debast van het Zwolse ziekenhuis Isala die stelling nog niet aan. “Ondanks dat vaccinatie van de acute zorgmedewerkers een belangrijke stap is, is het nog te vroeg om daar nu al effecten van te kunnen zien. Het betreft slechts een beperkte groep medewerkers binnen Isala, alleen acute zorg, dat is gevaccineerd."

Rijdend ambulancepersoneel

Piet Huizinga is directeur van de twee Overijsselse ambulancediensten IJsselland en Oost. Het rijdend personeel van beide ambulancediensten, ongeveer vierhonderd man, kreeg in januari de eerste prik. Op een enkeling na hebben ze ook de tweede prik gekregen. Volgens Huizinga is het effect onmiskenbaar. Na de vaccinatie kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij.

Huisarts Marieke Nijhof uit Enschede werd in januari als eerste huisarts van Nederland gevaccineerd (Foto: RTV Oost)

Ook onder de 450 Twentse huisartsen die een prik kregen, komen nieuwe besmettingen niet voor. Waar voor vaccinatie bijna wekelijks een tot twee huisartsen werden geveld door het virus, staat de teller na vaccinatie op nul. De huisartsen riepen patiënten al op om niet weg te blijven op de spreekuren en blijven dat doen. "Als je onder normale omstandigheden je huisarts zou bellen met een medische vraag, doe dat nu dan ook", staat op de website van het Netwerk Acute Zorg Euregio.

Daling in verpleeghuizen

Niet alleen bij zorgpersoneel is een daling van het aantal vastgestelde besmettingen te zien. Ook onder bewoners van verpleeghuizen daalt het aantal besmettingen volgens het RIVM snel. "Het doorzetten van de sterke daling wijst op een gunstig effect van vaccinatie tegen het coronavirus", schrijft het instituut in een persbericht.

Het effect valt vooral op, omdat bij thuiswonende 60-plussers in bijna alle leeftijdsgroepen juist een stijging te zien is. Alleen bij de groep van 85 tot 89 jaar was vorige week ook een daling zichtbaar. In de laatste week van januari was de eerste vaccinatieronde voor deze groep. De verpleeghuizen waren een week eerder aan de beurt.