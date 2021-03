Aantal anonieme meldingen misdaad door corona-lockdown geëxplodeerd: rustig straatbeeld breekt criminelen op

Het aantal misdaadmeldingen is door corona explosief gestegen, met name cybercriminelen slaan toe. (Foto: I-Stock)

Het aantal misdaadmeldingen is onder invloed van de corona-lockdown explosief gestegen. De hoeveelheid telefoontjes dat bij Meld Misdaad Anoniem binnenkwam, is met ruim vijftig procent toegenomen. In deze provincie leidden de anonieme tips tot het oplossen van meerdere in het oog springende misdrijven in onder meer Enschede, Hengelo, Deventer, Raalte, Zwolle, Kampen en Hardenberg.

In totaal kwamen er vorig jaar landelijk 25.818 anonieme meldingen binnen. Een stijging van ruim vijftig procent. "We dachten dat we als het gaat om het aantal meldingen de afgelopen jaren wel zo ongeveer aan onze taks zaten, maar door corona heeft dit geleid tot een nieuw absoluut record", aldus Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem (M).

Situatie Overijssel

In Overijssel kwamen vorig jaar 1.540 meldingen binnen, een stijging van 41 procent. Daarbij ging het om 915 meldingen vanuit Twente en 629 meldingen vanuit IJsselland.

Grootste stijger in Overijssel is het aantal geweldsdelicten (78 procent), gevolgd door het aantal meldingen over harddrugs (49 procent). Over softdrugs kwamen 34 procent meer meldingen binnen. Daarnaast kwamen 13 procent meer meldingen binnen over financieel-economische delicten. Het aantal meldingen over diefstal/verduistering daalde juist met 8 procent.

Invloed corona

Uit een analyse van de jaarcijfers blijkt dat de invloed van de corona-lockdown onmiskenbaar terug is te zien in het criminaliteitsbeeld.

Over heel Nederland steeg sinds de start van de coronacrisis het aantal meldingen over de volledige linie van de criminaliteit. Gaf M. jarenlang circa 1.400 meldingen door aan naar politie en andere opsporingsinstanties, nadat Covid-19 opdook steeg dit ineens naar ruim 2.000. "Meestal varieerde dit tussen de 2.100 en 2.400 meldingen", aldus Janssen.

Rustig straatbeeld

De veranderde leefomgeving van mensen is volgens Janssen de voornaamste oorzaak voor de toename van het aantal tips. "Mensen zijn veel vaker in de directe omgeving van hun woning te vinden en het is aanzienlijk minder druk op straat. Signalen van criminaliteit vallen daarvoor veel sneller op."

Zo kwamen er meer meldingen binnen over drugshandel op straat en vanuit woningen. Dit aantal steeg zelfs met 97 procent.

Cybercrime

Eerder al werd bekend dat cybercrime door corona een enorme vlucht heeft genomen. Onder meer doordat mensen minder persoonlijk contact hebben en meer via onder meer WhatsApp communiceren.

Meld Misdaad Anoniem registreerde over vorig jaar een stijging van het aantal meldingen van cybercrime van 141 naar 900. Het gaat daarbij onder meer om oplichting en het zogenoemde phishing, waarbij de daders op slinkse wijze kans zien bankrekeningen te plunderen.

Spanningen thuis

Bovendien is in coronatijd het aantal meldingen van huiselijk geweld fors toegenomen. Mogelijk omdat thuis spanningen en stressvolle situaties ontstaan doordat mensen meer 'op elkaars lip zitten'.

Verder kwamen er meer meldingen binnen over illegale prostitutie (98 procent) en steeg het aantal meldingen over mogelijke ondermijnende activiteiten met 81 procent.

Geweldsincidenten

Daarnaast is er een forse stijging van het aantal meldingen met daderinformatie over geweldsdelicten: van 1.577 naar 2.346, een toename van 48 procent.

Tipgevers melden zich onder meer met informatie over mishandeling, waaronder behalve huiselijk geweld (879 tips), moord en doodslag (397 tips) en vernieling (174 tips).

Tips over geweld

Nooit eerder kwamen er zoveel anonieme tips binnen over geweldsdelicten. "Het zijn delicten die een grote impact op de samenleving hebben en daardoor veel publieke verontwaardiging en emotie oproepen. Meld Misdaad Anoniem zag vorig jaar al een toename van het aantal tips, onder meer naar aanleiding van opsporingsberichten via sociale media of Opsporing Verzocht. Het is fijn te merken dat het publiek via Meld Misdaad Anoniem wil helpen bij het oplossen van dit soort ernstige misdrijven."

Opgelost in Overijssel

Enkele opvallende zaken in Overijssel die dankzij Meld Misdaad Anoniem werden opgelost:

* In Deventer werd in maart op vier plekken een doorzoeking gedaan. Daarbij werden circa twintig wapens ontdekt, waaronder enkele vuurwapens. Bovendien werd er voor tonnen aan contanten in beslag genomen. Er zijn acht verdachten aangehouden, vier mannen en vier vrouwen. Twee campers zijn in beslag genomen omdat ze vermoedelijk betaald zijn van crimineel geld.

* Eind mei werd in een woonboot aan de Hunneperkade in Deventer een illegale growshop ontdekt: een winkel waar spullen voor de wietkweek kunnen worden gekocht. Er werd een vuurwapen en een partij soft- en harddrugs in beslag genomen. Daarbij werden drie aanhoudingen verricht.

* Een 24-jarige man uit Kampen is deze zomer veroordeeld tot twee jaar celstraf voor een gewelddadige inbraak eind juni 2017 in Zwolle. Aanvankelijk liep het onderzoek vast, maar na een anonieme tip kon de inbreker alsnog worden ingerekend. Omdat hij de bewoner had mishandeld, werd hij ook tot het betalen van een boete veroordeeld.

* In Raalte kon begin juli een hennepkwekerij worden ontmanteld nadat er meerdere anonieme meldingen binnenkwamen. Bij de inval in de woning aan de Esstraat werden 350 planten in beslag genomen.

* Na meerdere tips heeft de politie in Deventer eind juli in een woning aan de Tabaksstraat een hennepkwekerij opgedoekt. De bewoner voelde overigens blijkbaar al nattigheid want een deel van de plantage was inmiddels uit het huis gehaald en in de tuin gezet.

* In Enschede werd in juli een man aangehouden voor het dealen van harddrugs vanuit zijn woning aan de Galvanistraat.

* Naar aanleiding van een anonieme tip ontdekten wijkagenten in november een hennepkwekerij in een flat aan de Spaanskamp in Hardenberg. De 270 planten stonden verdeeld over meerdere ruimtes. Er werden twee verdachten aangehouden.

* Op zolder van een woning aan de Slachthuisweg in Hengelo werd in december een hennepkwekerij met driehonderd planten ontdekt.