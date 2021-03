Gerco Schröder mag ondanks uitbraak levensgevaarlijk rhinovirus wél rijden

"Ik vind het heel erg wat er in Valencia is gebeurd", zegt Schröder vanuit het zuiden van Andalusië. "Hier zijn allemaal maatregelen genomen. Er mogen geen nieuwe paarden op het concours komen. Het is gesloten terrein. De paarden die hier nu zijn, zijn hier al drie à vier weken. Eigenlijk zitten we in een soort bubbel. Daarom gaat deze wedstrijd ook gewoon door. Natuurlijk maak ik me zorgen, maar er is nu nog geen reden tot paniek."

Vaccin

Het virus kent meerdere varianten, de klachten kunnen variëren van milde verkoudheidsklachten tot ernstige neurologische verschijnselen, met overlijden tot mogelijk gevolg. En dat laatste is, hoe spijtig ook, al gebeurd. Er is wel een vaccin, maar deze is in tegenstelling tot een aantal andere vaccinaties niet verplicht. "Wij hebben onze paarden wel gevaccineerd tegen het rhinovirus. En degene die dat nog niet hebben gedaan, zullen dat nu ook wel gaan doen. Het is denk ik een kwestie van tijd voordat de regels worden aangepast."

Huidige situatie

Wel of geen vaccin, in Vejer de la Frontera wordt niets aan toeval overgelaten. De situatie wordt van dag tot dag bekeken. "Er is hier een groot team van dokters dat de paarden nauwlettend in de gaten houdt. En dat doen wij zelf uiteraard ook. Mocht er hier iets gebeuren, dan wordt er razendsnel gehandeld. De paarden zijn ons heilig, hun gezondheid staat voorop. De rest is bijzaak, maar gelukkig zijn ze nu nog hartstikke fit", klinkt het opgelucht uit de mond van Schröder.

Naar huis?

Schröder heeft ondanks de zorgelijke situatie geen moment overwogen huiswaarts te keren. “Sommige collega’s zijn wel naar huis gegaan, zoals bijvoorbeeld Willem Greve (Markelo, red.) en Marc Houtzager (Rouveen, red.). Zij waren hier ter voorbereiding op de Dutch Masters in Den Bosch. Voor mij is het anders. Ik zou hier sowieso al voor een lange periode blijven. Puur om te trainen met mijn talentvolle paarden. Zij moeten vlieguren maken. En de omstandigheden daarvoor zijn hier perfect. Dat prijzengeld interesseert me dan ook totaal niet”, stelt Schröder.

Grote gevolgen

De FEI heeft besloten alle internationale wedstrijden tot en met 28 maart te cancelen, op een aantal uitzonderingen na. Het heeft mogelijk grote gevolgen voor de paardensport. "Ik durf het niet te zeggen. Het ligt er echt aan hoe lang deze situatie duur. Dat de wedstrijden niet doorgaan is in ieder geval niet wenselijk met het oog op de Olympische Spelen. Maar het is afwachten.”

Olympische Spelen

Voor Schröder is het zuur, maar zijn Olympische Spelen komen niet in gevaar. De Tukker, die in 2012 in Londen nog olympisch zilver won, zou toch al niet deelnemen. “Het is voor mij niet aan de orde. De komende tijd staat bij mij in het teken van het ontwikkelen van de paarden. Een aantal oudere paarden zijn met pensioen en de jonge paarden zijn nog ver verwijderd van dat topniveau. Bij de volgende Olympische Spelen hoop ik er weer bij te zijn”, aldus Schröder.