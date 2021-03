RTV Oost benoemt Judith Hartman tot directeur-bestuurder

Judith Hartman (48) wordt de nieuwe directeur-bestuurder van RTV Oost. Zij volgt Marcel Oude Wesselink op, die sinds 2012 deze functie bij de Overijsselse publieke omroep vervult. Judith Hartman treedt half mei in dienst bij RTV Oost. Zij is op dit moment bestuurder bij De Twentse Schouwburg NV (Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede), een functie die zij sinds 2010 bekleedt.

André Oude Weernink, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Wij zijn heel enthousiast over de komst van Judith naar RTV Oost. Wij hebben haar benoemd na een intensief wervings- en selectieproces. Judith zal leidinggeven aan het verder implementeren van de visie en strategie van RTV Oost, die gestoeld is op drie pijlers: spraakmakend, verbindend en innovatief! De publieke omroep in Overijssel heeft een belangrijke rol in objectieve nieuws- en informatievoorziening, in het duiden van nieuws en in het bieden van ontspanning aan onze kijkers, luisteraars en de bezoekers van onze social mediakanalen. Judith heeft de ambitie en energie om RTV Oost naar de volgende fase te leiden. Zij zal de ingezette veranderingen en cultuuromslag doorzetten en heeft hierin een bewezen trackrecord.”

Judith Hartman: “In mijn loopbaan staan maatschappelijke relevantie en ontwikkeling centraal. RTV Oost is volop in beweging, alleen al door het snel veranderende kijk- en luistergedrag van consumenten en de rol van onafhankelijke (onderzoeks)journalistiek die in deze tijd van polarisatie steeds belangrijker is. Bij RTV Oost zie ik de uitdaging om op een eigentijdse manier zoveel mogelijk inwoners te bereiken en daarmee bij te dragen aan meer verbinding binnen de provincie Overijssel.”

Ze gaat verder: “Met heel veel liefde en plezier kijk ik terug op 11,5 jaar Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede. Ik ben trots op de collega’s met wie ik heb mogen werken en op wat we met z’n allen hebben neergezet. Vooral de eigen producties draag ik een heel warm hart toe. Als bezoeker zal ik zodra het weer kan nog vaak komen genieten van mooie voorstellingen en concerten: om te lachen, te huilen, te verwonderen en anders naar de wereld en mezelf te kunnen kijken.”

Judith heeft veel betekend voor het Wilminktheater en heeft de schouwburg en het muziekcentrum door veel roerige momenten geloodst. “Als Wilminktheater willen we Judith ontzettend bedanken voor al haar energie, toewijding en de prachtige resultaten die ze realiseerde voor het theater en de sector. Judith heeft het Wilminktheater verder uitgebouwd en ze draagt een financieel en inhoudelijk gezonde organisatie over. We zullen haar missen en gaan snel op zoek naar een geschikte opvolger” aldus Arnold Poelstra, voorzitter van de Raad van Commissarissen.