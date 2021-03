'Eurocommissaris Vestager moet openheid geven over Hongaarse staatssteun Vredestein'

Eurocommissaris Margarethe Vestager moet volledige openheid geven over de Hongaarse staatssteun voor Vredestein in Hongarije en de gevolgen voor Twente. Dat schrijft voorzitter Apostolos Tzitzikostas van het Comité van de Regio's, een officieel EU-adviesorgaan van lokale en regionale overheden in Brussel, aan vicevoorzitter Margarethe Vestager (Mededinging) van de Europese Commissie.

Het verlies van honderden banen in Twente bij Vredestein betekent een harde klap voor de gezinnen, toeleveranciers en de hele sociale structuur in Twente, schrijft hij haar verder.

96 miljoen euro

Hongarije steunde Apollo Vredestein in Hongarije in 2014 met 96 miljoen euro waarna dit jaar 500 tot 750 banen verdwenen uit Overijssel naar Hongarije. Die steun was volgens de Europese Commissie volgens de regels van toen verlopen. Onlangs zou de Hongaarse staat Vredestein opnieuw steun hebben gegeven van 4 miljoen euro waarover de Europese Commissie niet is geïnformeerd door Hongarije.

Op dit moment is het verplaatsen van banen expliciet, voor de duur van twee jaar na voltooiing van de investering, uitgesloten in de Europese staatssteunregels. Over die 4 miljoen heeft de Europese Commissie inmiddels opheldering gevraagd aan Hongarije.

Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum is boos over de gevolgen voor Twente en kaartte de zaak in februari aan bij het Comité van de Regio's. Voorzitter Tzitzikostas – in het dagelijks leven gouverneur van de Griekse regio Centraal Macedonië – vraagt Vestager nu om specifiek in te gaan op de case van Twente.

Voldoende waarborgen

Ook wil hij weten of de staatsteunregels voldoende waarborgen bevatten tegen het verplaatsen van banen van de ene naar de andere Europese regio, want dat mag niet. Hij wil ook weten hoe voorkomen kan worden dat machtige industriële ondernemingen de ene Europese regio tegen de andere uitspelen met baanverlies en een negatieve impact op de lokale economie als gevolg.

Tzitzikostas vraagt Vestager ook of regio's of steden de Europese Commissie moeten inlichten in zulke gevallen. Ook wil hij weten waar een regio zich achteraf kan beklagen op het moment dat staatssteun blijkt te leiden tot overheveling van banen van de ene Europese regio naar de andere. Volgens Van Hijum bestaat zo´n regeling overigens niet en hij zou die graag zien als de Europese staatssteunregels in 2023 worden herzien.

Eerder stelden de Europarlementariërs Schreijer-Pierik, Berendsen (CDA) en Jongerius (PvdA) al meerdere keren vragen aan de Europese Commissie.