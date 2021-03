Wie stichtte branden in Zwartsluis? Politie: "Er zingen namen rond"

In de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 januari werd een zijdeur van de gereformeerde kerk aan de Zomerdijk in brand gestoken. De brand werd snel ontdekt, maar er kon niet worden voorkomen dat er veel schade ontstond aan het kozijn en aan de deur. Ook in de kerk was flinke water- en rookschade.

Een paar weken later was het opnieuw raak. In de nacht van 30 op 31 januari werd enkele tientallen meters van de kerk brand gesticht bij een oudere man in de achtertuin. Bij zijn huis aan de Baanstraat werden de afvalcontainers in brand gestoken. De brand sloeg over op de schutting. "Als dat huis een paar meter verderop ook vlam had gevat, dan waren de gevolgen wel anders geweest", vertelt Strijbosch.

"Het is voor ons nu nog onduidelijk of het om één of meerdere daders gaat. We denken dat er mensen zijn die meer weten en hopen dat die zo snel mogelijk contact met ons opnemen.

Tips?

Weet je meer? Bel de tiplijn, of reageer bij Meld Misdaad Anoniem. Dat staat los van de politie en er worden geen contactgegevens genoteerd.

- Tiplijn: 0800 - 6070 (gratis)

- Stuur de politie Zwartewaterland een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000