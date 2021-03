Expeditie Oost: verstaan we elkaars dialect in Overijssel?!

Dialectoloog Harrie Scholtmeijer over de verschillende dialecten in onze provincie (Foto: Pim Paalhaar)

'Hee hef oonder 'n droad hen vretten.' Een welbekende ondeugende uitspraak in Twente. In Salland kunnen ze er ook nog wel mee uit de voeten, maar in Noordwest Overijssel...? Expeditie Oost duikt deze week in de wereld van het dialect.

Verslaggever Pim Paalhaar ging op stap met dialectoloog Harrie Scholtmeijer. Want hoe kan het dat we onszelf in de provincie soms niet eens verstaanbaar kunnen maken in ons eigen dialect? Het antwoord ligt in onze geschiedenis. Doordat er verschillende volkeren onze provincie bewoonden veranderde de taal continu. In de onderstaande reportage gaat Pim op reis door Overijssel om de verschillen te vieren en antwoorden te zoeken:

Wekelijks duikt Expeditie Oost in een thema dat speelt in de provincie. Deze week is dat 'dialect'! Elke woensdag & zaterdag verschijnt er rond de klok van 19:00 een nieuwe video van Expeditie Oost online. Volg ons ook op Facebook, Instagram en YouTube!