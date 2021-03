Politie vindt wapen waarmee Henk Wolters uit Zwolle is geliquideerd

Henk Wolters werd op de mistige 31 december 2019 onder vuur genomen bij zijn woning aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle. Hij kwam net terug van een oudejaarsfeestje, toen hij op de stoep voor zijn huis werd doorzeefd met kogels.

"Wapen te linken aan schietincident"

"Het wapen dat we hebben gevonden is onderzocht of het is te linken aan een schietincident", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "Dat doen we altijd bij het aantreffen van een wapen. Uit dat onderzoek bleek in dit geval dat het om het wapen gaat waarmee Wolters om het leven is gebracht. We doen nog aanvullend onderzoek naar DNA-sporen."

De laatste tijd was het stil rond het moordonderzoek. maar het heeft niet stilgelegen, benadrukt Strijbosch. "Dit geeft ons wel mooie aanknopingspunten in het onderzoek. De vondst van het wapen is natuurlijk mooi, maar de schutter is hiermee nog niet gevonden. Het is nu ruim een jaar geleden, misschien zijn er mensen die iets weten en nu toch iets willen of durven te vertellen daarover. Daarvoor is het nooit te laat. Meld je – eventueel anoniem – als je ons meer kan vertellen over de dood van Henk Wolters."

Tips?

Bel daarvoor de opsporingstiplijn (0800-6070), Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000) of tip vertrouwelijk bij het Team Criminele Inlichtingen: 079 - 345 8 999. Je kunt de politie ook via het tipformulier informatie geven.