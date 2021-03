Moederconcern Thales Hengelo ziet omzet dalen, maar heeft dikste orderboek ooit

Thales in Hengelo neemt ze met handenvol tegelijk aan: nieuwe werknemers. Topman Edelijn vertelde onlangs nog bij een bezoek van Defensieminister Bijleveld dat dat 'zijn' Thales in Hengelo er goed voorstaat als het om opdrachten gaat.

"Dat noemt men een luxeprobleem, als je teveel werk hebt. Dat betekent dat we heel goed op zoek moeten gaan naar goed personeel, daar zijn we ook druk mee bezig, ook dit jaar gaan we weer driehonderd mensen aannemen", zei de topman.

Omzetdaling door corona

Het Franse moederconcern meldde in de jaarcijfers die vandaag gepresenteerd werden een omzetdaling van bijna acht procent, van ruim 18 maar 17 miljard euro. Bij het bezoek van Bijleveld liet Edelijn al doorschemeren waar dat door komt: "Wij zijn natuurlijk als bedrijf wel geraakt, de 'groep' doet veel voor de luchtvaart, en iedereen weet dat de vliegtuigen aan de grond staan. Dat geldt niet voor ons in Nederland, omdat wij het in Nederland best wel druk hebben. Maar ook wij hebben door het thuiswerken een groot gedeelte van de omzet gemist".

Ook winst daalde met ruim 30 procent

De winst van het moederconcern daalde van 1400 miljoen euro naar ruim 900 miljoen euro, een daling van ruim dertig procent. Grotendeels dus te wijten aan de enorme terugval in de luchtvaart, over die tak daalde de omzet vorig jaar met bijna 25 procent.

Cybersecurity was een tak die het juist wel goed deed, daar steeg de omzet.

De opdrachten stromen binnen in Hengelo

Vorig jaar kreeg Thales Nederland de grootste order in de geschiedenis; het gaat voor 1,5 miljard euro gevechtssystemen leveren voor vier hypermoderne Duitse fregatten. Die fregatten worden gebouwd door Damen, Nederlands grootste scheepsbouwer, waarvoor de order 4,6 miljard euro bedraagt.

Ook werd er nog een order voor de Britse marine binnengesleept, een waarbij het zou gaan om een omzet van honderden miljoenen euro's voor de gevechtssystemen op vijf fregatten. Bij elkaar een stroom aan orders die z'n weerga niet kent.

"Veel werk en dat is goed voor de regio"

Hoewel de omzet en winstgevendheid is gedaald lijkt het verder goed te gaan met Thales. Het orderboek is dikker dan ooit met voor 34 miljard aan opdrachten, dat is twee keer de omzet van 2020. En Thales Nederland stijgt daar nog bovenuit; alleen al de 'Duitse order' is goed voor 1,5 miljard omzet, ruim drie keer de jaaromzet van Thales Nederland over 2019. En dus was Edelijn tevreden: "We hebben heel veel werk en dat is heel mooi voor de regio." Thales Nederland zal naar verwachting haar eigen cijfers in april bekend maken.

Thales Nederland is onderdeel van de Franse Thales groep, een wereldwijde elektronicaonderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie. Wereldwijd is het aantal werknemers van Thales gekrompen van ruim 82 duizend naar ruim 80 duizend, in Nederland is het aantal medewerkers juist aan het groeien, vorig jaar werkten er zo'n 1900 man.