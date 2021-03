Tumult bij Heracles-PEC, clubrecord lonkt voor Go Ahead, FC Twente thuis slecht

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Twente – Willem II

Voor FC Twente wordt het weer eens hoog tijd voor een driepunter. De teller van niet gewonnen thuiswedstrijden staat nu al op acht. De laatste zege in het eigen stadion dateert van eind oktober vorig jaar toen PEC Zwolle met 5-1 werd geklopt. Zo bont als drie jaar geleden is het nog niet; toen bleef Twente elf wedstrijden achter elkaar zonder thuiszege.

Eerder dit seizoen won Twente met 3-0 in Tilburg van Willem II. Danilo was met twee goals en een assist uitstekend op dreef. Na die zege mocht Twente zich zelfs even koploper van de eredivisie noemen.

De allereerste ontmoeting tussen beide ploegen in 1965 leverde meteen de grootste winst op voor FC Twente: 6-1. Hans Roordink was destijds de grote man met vier treffers, Johan Plageman tekende voor de andere twee goals.

Aftrap zaterdag: 18.45 uur

Danilo was in de uitwedstrijd tegen Willem II de gevierde man (Foto: Orange Pictures)

Heracles – PEC Zwolle

Weer een derby voor Heracles, al zijn de duels tegen PEC Zwolle natuurlijk minder beladen dan die tegen FC Twente. In Zwolle eindigde het eerder dit seizoen in 2-2, na een 0-2 voorsprong voor Heracles bij rust.

De Almeloërs haalden uit de laatste drie duels één punt en dreigen de aansluiting met de strijd om Europees voetbal te verliezen. PEC wil onder aanvoering van de nieuwe interim-trainer Bert Konterman de ommekeer doorzetten na de zege tegen Heerenveen.

De laatste ontmoeting in Almelo (oktober 2019) stond in het teken van de terugkeer van John Stegeman, die tussen 2008 en 2018 tien jaar werkzaam was als (assistent)trainer bij Heracles. Het PEC van Stegeman ging kansloos met 4-0 ten onder. Revanche voor die nederlaag is hem na zijn ontslag twee weken geleden niet gegund.

In 1977 liep het na afloop gierend uit de klauwen nadat PEC-reservekeeper Bob Nieuwenhout de trainer van Heracles, Hennie Hollink, zou hebben geschopt. Hollink reageerde door zijn collega Fritz Korbach een glas limonade in het gezicht te gooien. Daarna kwamen spelers van beide ploegen uit de kleedkamer om met elkaar op de vuist te gaan. Ook bestuursleden mengden zich in het tumult. Voor diegenen die het weten willen: de wedstrijd in de Eerste Divisie eindigde destijds in 1-1.

Aftrap: zondag 14.30 uur

De vechtpartij in 1977 bi Heracles-PEC haalde de landelijke kranten, getuige deze kop in De Telegraaf. (Foto: De Telegraaf)

Top Oss – Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles kan een stokoud clubrecord evenaren. Als de uitwedstrijd tegen Top Oss in winst wordt omgezet is dat alweer de zevende overwinning op rij buiten Deventer.

Als het gaat om de Eerste Divisie is dat al een verbetering van het eigen record, maar in 1966 bleef Go Ahead in de Eredivisie zeven duels buitenshuis ongeslagen. Destijds werd het seizoen 1965/66 afgesloten met vijf uitzeges en het daaropvolgende seizoen begonnen met twee overwinningen op vreemde bodem.

De ontmoeting in Oss won Go Ahead dit seizoen ternauwernood met 1-0 door een benutte penalty van Jeroen Veldmate in de 86ste minuut.

Aftrap: vrijdag 21.00

Alle wedstrijden zijn live te volgen via De Oosttribune op RTV Oost.