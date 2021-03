Enschedese school opent deuren voor alle leerlingen; iedereen vijf dagen les

"Daar zijn we heel erg blij mee", zegt locatiedirecteur Gerriska Floor-Mulder van de middelbare school. "We denken dat dit heel goed is voor de leerlingen."

Ik kan weer lekker kletsen met vriendinnen! leerling Lindy Simmelink

Iedereen moet anderhalve meter afstand van elkaar houden, met uitzondering van 'koppels'. "In iedere klas zijn twee leerlingen aan elkaar gekoppeld. Zij volgen alle lessen de komende periode samen en mogen binnen anderhalve meter afstand van elkaar komen. We zijn erg blij dat de overheid ons dit toestaat."

Zo gaat het er nu aan toe op het Bonhoeffer College:

'Thuis zat ik veel op mijn telefoon'

Hoewel meer scholen dit graag willen, is het voorlopig alleen mogelijk bij een select groepje scholen in Overijssel. "Wij hebben de luxe dat we een groot pand met veel lokalen hebben", vervolgt Floor-Mulder. "Zelfs als we hier 'normaal' lesgeven, zijn niet alle lokalen bezet. Zo kunnen we nu nog beter spreiden."

Leerlingen volgen alle lessen in een vast lokaal, de docenten rouleren. "Zo voorkomen we onnodige contacten in bijvoorbeeld de gangen. Leerlingen mogen ook niet voor hun eerste lesuur in school komen 'hangen', daar zijn we streng in."

Er bestaat natuurlijk een kans dat er leerlingen besmet raken Gerriska Floor-Mulder

De leerlingen zelf zijn erg blij dat ze weer naar school mogen. "Het is heel erg fijn om mijn klasgenoten weer te zien", zegt Vince Randazzo. "Het thuisleren ging niet altijd goed. Ik was snel afgeleid en pakte tijdens de les vaak mijn telefoon." Ook klasgenoot Lindy Simmelink kan zich daar in vinden. "Ik kan weer lekker met vriendinnen kletsen hier. En hier volg ik de lessen beter dan vanuit huis."

Risico's

Veel positieve reacties, maar er liggen ook risico's op de loer. "Ja", vervolgt Floor-Mulder, "er bestaat natuurlijk een kans dat er leerlingen besmet raken. In dat geval hebben we korte lijntjes met de GGD. Dan moeten er leerlingen in quarantaine, soms krijgt een hele klas vrij, of in het ergste geval moet de school een tijdje dicht. Maar laten we hopen dat het niet zo ver gaat komen."

"We hebben ze nu eindelijk binnen en gaan er weer een mooie tijd van maken!"