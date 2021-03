Martijn Berden klaar voor rentree bij Go Ahead Eagles

Berden liep in de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding, tegen FC Twente, een knieblessure op. Aanvankelijk was de verwachting dat hij twee maanden uit de roulatie zou zijn, maar door een terugslag in de revalidatie heeft het veel langer geduurd. Maar nu is hij dus eindelijk klaar voor zijn eerste speelminuten.

"Voor Martijn is dat mooi en voor Go Ahead is dat ook geweldig", vindt Van Wonderen. "Hopelijk kan hij nu naar voren kijken, stap voor stap zijn minuten uitbreiden en van waarde zijn voor Go Ahead."

Vraagteken

Ook Bradly van Hoeven is er in Oss weer bij. De aanvaller ontbrak vorige week vanwege een enkelblessure. Achter de namen van Jeroen Veldmate (lies) en Zakaria Eddahchouri (knie) staat nog een klein vraagteken.

"Ik ga er wel van uit dat ze erbij zijn, maar dat moeten we morgen even afwachten", stelt de coach, die met Go Ahead Eagles eerder dit seizoen in De Adelaarshorst een moeizame 1-0 zege boekte op TOP Oss.

Rekenen

Een nieuwe zege zou zeer welkom zijn, want in de derde periode staat Go Ahead Eagles op de tweede plaats met slechts één punt achterstand op De Graafschap. Morgen is de voorlaatste speelronde. Bij een overwinning in Oss kan de ploeg uit Deventer volgende week dus gaan strijden om de periodetitel.

Toch is het vizier alleen maar gericht op het duel van morgen. "We leven van wedstrijd naar wedstrijd. We hopen en willen wel graag dat we volgende week ergens om gaan spelen, maar je moet niet te ver vooruit gaan rekenen", weet Van Wonderen. "Want dan kun je weleens verkeerd rekenen."

Radio Oost

Het duel in Oss begint morgenavond om 21.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.