Vroegere hartsvriendinnen vechten elkaar als zorgdirecteur de tent uit, curator wil schade faillissement vergoed zien

Dat blijkt uit het eerder deze week gepubliceerde openbare faillissementsverslag van curator Arco Blankestijn.

De twee vrouwen, beiden met een zorgachtergrond, lanceerden begin 2010 hun eigen zorgbedrijfje, waarop al snel hun beide echtgenoten zich met de onderneming bemoeiden en veel zakelijke beslissingen namen. Longlife telde circa twintig personeelsleden en was multicultureel ingesteld.

Aanvankelijk liepen de zaken voortvarend. En het ging helemaal crescendo toen Longlife in 2015 een aanbesteding in de wacht sleepte.

Niets op papier

Juist omdat de twee vrouwen het zo goed met elkaar konden vinden, was er nooit wat op papier gezet. Iets wat later grote problemen opleverde toen de twee bestuurders in de loop van 2017 hevig gebrouilleerd met elkaar raakten.

Daarna ging het in rap tempo bergafwaarts. Vooral toen eind 2019 circa twintig cliënten en meerdere personeelsleden de overstap maakten naar de stichting Gewoon Doen!, gerund door opgestapte bestuurders van Longlife. De activiteiten van Longlife zelf belandden daardoor op een laag pitje.

Gekelderde omzetcijfers

Waar de omzet in 2018 nog ruim vier ton bedroeg, was die in 2019 al gekelderd naar ruim 220.000 euro. En waar in 2018 nog bijna 50 mille winst werd bijgeschreven, was dat in 2019 nog een schamele 13 mille.

Voor de rechter

Oktober vorig jaar belandden de vroegere hartsvriendinnen voor de rechtbank. Een van de zorgdirectrices had haar vroegere vennoot namelijk voor de rechter gesleept en eiste geld terug dat de vrouw van de bedrijfsrekening zou hebben gehaald. De onderneemster werd daarop veroordeeld tot terugbetaling van ruim 28.000 euro aan het bedrijf.

Uiteindelijk was het een werknemer van Longlife die vanwege achterstallig salaris het faillissement voor Longlife aanvroeg. De zorgaanbieder ging daarop in november op de fles.

Nekslag

De ruzie tussen de vroegere vriendinnen "betekende uiteindelijk de nekslag" voor Longlife, zo schrijft curator Arco Blankestijn in zijn faillissementsverslag.

De curator komt na onderzoek nu tot de conclusie dat er onrechtmatig is gehandeld bij het overhevelen van de cliënten en personeel van Longlife naar de stichting. "Zonder dat hiervoor een vergoeding is betaald."

Aansprakelijk gesteld

De curator meent dat er daarbij met voorbedachten rade is gehandeld en stelt beide zorgdirectrices daarom nu persoonlijk aansprakelijk voor de schade rond het faillissement. Ook de stichting stelt hij aansprakelijk voor het faillissementstekort, zo blijkt uit zijn eerder deze week gepubliceerde verslag. "In verband met het onrechtmatig profiteren door de stichting", aldus de curator.

De schuldenlast van Longlife is intussen opgelopen tot ruim 1,7 ton.

Vuilstort

De curator heeft in het kantoor aan de Oude Boekeloseweg niets meer van enige waarde aangetroffen. De bureau en bureaustoel waren waardeloos en zijn meteen afgevoerd naar de vuilstort. De twee computers waren dusdanig oud dat ze volgens de curator geen enkele waarde meer vertegenwoordigen.