Wybren uit Diepenveen gaat op de fiets door de provincie voor een zetel in Den Haag

Vanmorgen rond de klok van negen uur stapte Bakker op de fiets. De eerste etappe is maar een kort stukje, van Diepenveen naar Olst. Daar is de eerste campagne-activiteit gepland. Daarna volgen stops in Den Nul, Zwolle en Kampen, om uiteindelijk naar Wanneperveen te fietsen. "Al slingerend bij elkaar zo'n tachtig kilometer", schat Bakker in.

Je nek uitsteken

Hij wil vooral in gesprek; horen wat er leeft in de provincie. Ervan uitgaan dat hij op 17 maart de Tweede Kamer bestormt, doet hij niet. Al is hij met zijn 43ste plek de hoogst genoteerde Overijsselaar op de D66-lijst. "Natuurlijk is plek 43 te laag", zegt Bakker. "Maar ik wil vooral dat ons geluid uit Overijssel doorklinkt in Den Haag."

De aandacht van mijn eigen partij gaat vrij veel naar het Westen Wybren Bakker

Waarom er eigenlijk geen verkiesbare Overijsselaars op de lijst staan bij zijn partij? "Dat begint met genoeg kandidaten", zegt Bakker, "En de aandacht van mijn eigen partij gaat vrij veel naar het Westen. Wij mogen ons vanuit Oosten daarom wel wat krachtiger laten horen, en vandaar dat ik dacht: dan moet je ook je nek uitsteken en je kandideren."

Akte van Oost

Het is bovendien hoognodig dat Den Haag gaat omzien naar Overijssel, zegt Bakker. Hij is daarom blij met de Akte van Oost; een gezamenlijke inzet van regionale kandidaten uit Oost-Nederland.

En Bakkers eigen wensen? "De treinverbinding Enschede-Utrecht bijvoorbeeld, die mag echt intensiever. En onze internationale verbinding naar Berlijn, die mag ook beter." Of kijk naar de agenda wonen, zegt Bakker: "Met de enorme toename van mensen die uit het Westen naar onze provincie en Gelderland komen, moeten wij ook ruimte hebben om goed te kunnen bouwen"

Nachtvorst

Maar eerst dus even de provincie doorfietsen, en de nachtvorst doorstaan. "Het wordt koud, ja. Ik hoop dat ik bij mensen kan blijven slapen. Maar voor als dat niet kan, heb ik mijn tentje mee. We doen alles coronaproof, natuurlijk", zegt Bakker, die zich verheugt op de week. "Want ik ben een echte genieter van fietsen."