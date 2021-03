Met dit nummer gaat Jeangu Macrooy naar het Eurovisie Songfestival

Zanger Jeangu Macrooy heeft het nummer gepresenteerd waarmee hij Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De oud-inwoner van Enschede zong zijn nummer 'Birth Of A New Age' in een speciale livestream.

Macrooy zou vorig jaar Nederland al vertegenwoordigen op het Songfestival, maar dat werd afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het nummer voor die editie 'Grow' mocht hij niet nog een keer gebruiken, dus moest de zanger met een nieuw lied komen.

Dit is Birth Of A New Age van Jeangu Macrooy:

Hij vertelde dat hij opgelucht is dat het nummer uit is. Hij speelde een live-versie van het lied, de officiële versie zal anders klinken. "Het is een liedje over de wereld waarin heel veel gebeurd. Na moeilijke tijden komen ook weer betere tijden. Het is een liedje voor iedereen."

Ook zingt Macrooy, die in Suriname is geboren, een paar regels in het Surinaams.

Finaleplaats

De finale van het Songfestival in Rotterdam is op 22 mei. Macrooy is verzekerd van een finaleplek. Omdat Nederland de laatste winnaar is, mag hij de halve finale overslaan.