Dubbeldam tussen hoop en vrees: "Er is wel reden voor paniek, maar ik ben een ervaren ruiter"

Het virus houdt de hippische wereld al de hele week in haar greep. Veel combinaties staan noodgedwongen stil. Een aantal andere ruiters mag nog wel springen van de internationale federatie (FEI). Zo spraken we eerder deze week al met Gerco Schröder uit Tubbergen. Dat er nog wedstrijden worden verreden bevreemd Dubbeldam: "Is men er nog snel genoeg bij om het nog te controleren of is dit een olievlek die zich al aan het verspreiden is? Ik vind het verstandiger om alles stil te leggen."

Ervaren ruiter

Dubbeldam blijft voorlopig in Weerselo. De paarden staan op stal op erve De Sjiem. De 47-jarige ruiter was in voorbereiding op de Dutch Masters toen in Valencia het virus uitbrak. Door het Masters-concours in Brabant gaat een streep en daar is hij ziek van. Zeker omdat Dubbeldam zich daar in de etalage moest rijden van bondscoach Rob Ehrens. "Maar ik ben een ervaren ruiter. We moeten nog wel wat wedstrijden op niveau gaan rijden om ons te bewijzen. En dus moeten we een ander traject kiezen."

Dubbeldam vormde bij de Spelen in 2000 een gouden combi met De Sjiem (Foto: ANP)

Olympische Spelen

Voor Dubbeldam is deelname aan de Olympische Spelen nog allerminst zeker. Sterker nog; door het rhinovirus heeft de olympisch kampioen van 2000 minder kansen om Ehrens te overtuigen. Hij vormt een relatief nieuw duo met Oak Grove’s Carlyle en heeft nog maar twee wedstrijden in de benen op het hoogste niveau. "Alleen in Amsterdam en Genève. Maar het is sowieso onzeker. Het is een open strijd. En ik maak een goede kans met een heel goed paard. Maar er zullen wel wat evenementen moeten komen op niveau. We zijn professioneel genoeg om te bepalen of we dan verantwoord is. Ik ga er honderd procent voor."