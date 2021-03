Groen schoolplein: geen natte voeten meer voor leerlingen De Heemde Almelo

"Je moet hinkelend het schoolplein op, zoveel plassen liggen er bij het hek", leerling Romy is blij dat er wat aan gedaan wordt en heeft mee mogen denken over de invulling van het groen maken van het schoolplein. Ook Ruthger is blij dat de stenen ingeruild worden voor groen en klimtoestellen van natuurlijke materialen: "Vooral de klimmuur lijkt mij mooi."

Er komen dus natuurlijke klim- en klautertoestellen, bomen met plukfruit, een moestuin en veel struikjes rondom het al bestaande voetbalveld. Schoolleider Bianca de Koning: "Het plein verandert in een buitenleslokaal waar leerlingen van alles leren over het belang van de natuur en aandacht voor het klimaat. We zijn er heel blij mee.”

Samen met de leerlingen van groep 8 zet wethouder Eugène van Mierlo de eerste schop in de grond (Foto: RTV Oost)

Samen met enkele leerlingen zet wethouder Eugène van Mierlo de eerste schop in de grond: "De gemeente Almelo en ook de provincie Overijssel willen meer groen op de schoolpleinen en daarom steken we daar ook geld in. Ook het waterschap Vechtstromen betaalt mee. We vinden het belangrijk dat kinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Maar ook voor het klimaat is het veel beter wanneer tegels vervangen worden door groen."

Nog een paar weken en dan moet het groene schoolplein van De Heemde klaar zijn.