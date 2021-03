Sterftecijfer Overijssel gedaald, CBS signaleert voor het eerst einde aan oversterfte

Het sterftecijfer in Overijssel komt weer terug op het niveau dat onder normale omstandigheden is te verwachten in deze periode. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de afgelopen week van 22 tot en met 28 februari. Vorige week overleden in Overijssel 208 personen. In 2020 waren het in die week 194 mensen en in 2019 waren het er 183.