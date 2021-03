70-plussers vinden stemmen per brief ingewikkeld, KBO-PCOB Overijssel grijpt in

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart kunnen kiezers van 70 jaar en ouder per brief hun stem uitbrengen. Daarvoor ontvingen zij onlangs hun stempluspas. Deze pas hebben ze nodig om te kunnen stemmen. Op de stempluspas staat ook informatie over het briefstemmen, het stemmen in het stemlokaal en het geven van een volmacht aan een andere kiezer.

Er is onder ouderen ook onduidelijkheid over de locaties waar ze kunnen stemmen Herman Pieper, voorzitter KBO

Vooral de informatie over het stemmen per brief leidt tot veel vragen bij de senioren. "Het is veel informatie op een klein stukje papier", zegt KBO-voorzitter Herman Pieper. "Er komen vragen bij ons binnen, maar ik verwacht ook dat er veel mensen zullen zijn die helemaal geen zin hebben in deze ingewikkelde 'papierkraam' en de stempluspas bij het oud papier gooien."

Senioren raken in verwarring door de vele informatie op de stempluspas. (Foto: ANP)

Moeite met volgorde

Volgens Pieper hebben senioren vooral moeite met het begrijpen van de volgorde van de handelingen die zij moeten verrichten om te kunnen stemmen per brief. "Het risico dat ze een ongeldige stem inleveren, neemt daarmee toe." Hij moest zelf de informatie ook drie keer lezen voor hij de procedure van het stemmen per brief goed begreep, terwijl hij als voormalig raadslid en oud-wethouder van de gemeente Oldenzaal gewend is aan ingewikkelde stukken tekst.

Het is best verwarrend Herman Pieper, voorzitter KBO

"Er staat bijvoorbeeld beschreven welke documenten je allemaal nodig hebt om per brief te kunnen stemmen. Dat zijn een briefstembiljet, een envelop met de tekst 'briefstembiljet', een retourenvelop en uitleg over het briefstemmen. Deze documenten ontvangen mensen uiterlijk op 11 maart thuis. Wie ze op die dag niet heeft gekregen, moet onmiddellijk de gemeente bellen. Direct daaronder staat: 'doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart op de post óf lever deze in bij een afgiftepunt. Dat kan al vanaf woensdag 10 maart.' Het is best verwarrend."

Oproep voor extra aandacht

De Overijsselse afdeling van KBO-PCOB riep deze week alle gemeenten in de provincie op extra aandacht te besteden aan het stemmen per brief. "Dat zou kunnen -zo weten wij uit eigen ervaring- via de eigen gemeentelijke contacten zoals welzijnsorganisaties, ambtenaren, raadsleden of het college. Maar zeker door gebruik te maken van de vaak goed gelezen lokale kranten en huis-aan-huis bladen. Wij hopen dat de gemeenten een overzichtelijk routeplan publiceren dat iedereen goed begrijpt."

Onder meer de gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben gereageerd op de oproep van de Overijsselse KBO-PCOB. Zij hebben de manier waarop 70-plussers kunnen stemmen uitgebreid beschreven in een artikel dat onder meer is gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Welke stemlokalen zijn open?

Behalve stemmen per brief kunnen 70-plussers hun stem ook gewoon uitbrengen in het stemlokaal. Dat kunnen ze zelfs al twee dagen eerder doen, vanaf 15 maart. "Wat er dan speelt is dat ouderen niet altijd weten op welke locatie zij kunnen stemmen op 15 en 16 maart, omdat niet alle stembureaus open zijn. En mocht de locatie verder weg zijn, is er vooral de vraag: kan de gemeente mij ondersteunen bij het vervoer naar het stembureau?"

Goed bereikbaar

De landelijke organisatie van KBO-PCOB heeft inmiddels besloten om tijdens de stemdagen paraat te staan met vrijwilligers en beroepskrachten om binnenkomende vragen te beantwoorden. Ook de Overijsselse afdeling is op de stemdagen goed bereikbaar voor vragen.