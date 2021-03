Isala heeft een Gamma Knife, een uniek bestralingsapparaat dat hersenoperaties kan vervangen

"We zijn enorm blij en ook trots dat we dit in Isala kunnen neerzetten", vertelt radiotherapeut-oncoloog Erwin Wiegman, terwijl hij toekijkt hoe de Gamma Knife in een zeecontainer door de lucht vliegt aan een grote hijskraan. De komst van het apparaat is een mijlpaal voor zijn afdeling. "Dit is zo belangrijk voor de patiënten uit heel Noord-Nederland, die moesten hier anders voor naar Tilburg of Amsterdam. Nu kunnen we ook veel meer mensen hiermee gaan behandelen."

Radiotherapeut-oncoloog Erwin Wiegman (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

192 stralen

De Gamma Knife is een bestralingstoestel met 192 afzonderlijke kleine radioactieve bronnen. Een hersentumor kan dus heel nauwkeurig vanuit 192 richtingen worden bestraald. De bestraling is heel effectief, na de eenmalige hoge dosis zijn de tumorcellen gedood. Eén dagbehandeling kan zo een ingrijpende operatie vervangen.

De Gamma Knife (Foto: Isala)

Het hele proces om in Zwolle een Gamma Knife te krijgen heeft jaren geduurd. Zo moest er een speciale bunker worden gebouwd op het terrein van Isala, vertelt Wiegman. "In de Gamma Knife zitten 192 radioactieve kobaltbronnen. Met straling moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn, daarom zijn de muren van 50 centimeter dik beton. Ook is het apparaat enorm zwaar, de vloer van de bestralingsruimte moet een gewicht van veertig ton dragen."

Voor de Gamma Knife is een speciale bunker gebouwd (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Meer hersentumoren

Het aantal mensen dat te maken krijgt met hersentumoren groeit de laatste jaren, meldt Isala. Het gaat dan meestal om uitzaaiingen van andere kanker. Dit komt door het succes van behandelingen tegen kanker op andere plekken in het lichaam. Patiënten leven daardoor langer, maar chemotherapieën zijn vaak minder effectief in de hersenen waardoor daar dan uitzaaiingen optreden.

Patiënt wordt bestraald in de Gamma Knife (Foto: Isala)

Met de Gamma Knife kunnen deze tumoren heel gericht worden aangepakt zonder dat er een ingrijpende operatie voor nodig is. Vanaf eind april kan de Gamma Knife in Isala echt worden ingezet voor de behandeling van hersentumoren.