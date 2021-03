Nieuwe 'kanovriendelijke' automatische stuw bij inlaat Almelose Aa

Waterschap Vechtstromen en de gemeente Almelo gaan de bestaande stuw bij de inlaat Almelose Aa vervangen door een automatische stuw. De stuw zorgt ervoor dat de hoeveelheid water in de Almelose Aa zo beter te doseren is en dat kano’s de stuw veilig kunnen passeren. De nieuwe stuw maakt het Almelose kanorondje nog aantrekkelijker. Het project moet voor de zomer klaar zijn.

Meerdere keren per jaar loopt het waterpeil in de Loolee bij veel neerslag snel op en komt er soms meer water in de Almelose Aa dan wenselijk is. Dit kan zelfs tot wateroverlast leiden. Door de aanleg van de nieuwe 2,5 meter brede stuw, die automatisch reageert op het waterpeil in de Loolee, wordt dit voorkomen.

Kano

Met de werkzaamheden herstellen de partijen de oude loop van de Almelose Aa. Door de aanleg van de Loolee was de Almelose Aa voor kanoërs een niet zichtbare zijtak. In de nieuwe situatie is de Almelose Aa goed zichtbaar en worden watersporters veel meer uitgenodigd Almelo binnen te varen.

Bij normale waterstanden is de doorvaarthoogte 1,05 meter. Als het waterpeil te hoog is en daardoor de doorvaarthoogte onder de brug te laag, dan gaat er een rode waarschuwingslamp branden. In dat geval kunnen kanoërs gebruik maken van de kanosteigers. Naast de stuw komt er ook een brug over de Almelose Aa, voor gebruikers van het fiets- en wandelpad langs de Loolee.

Inzage

Het ontwerp projectplan kano-passeerbare stuw inlaat Almelose Aa ligt tot en met 31 maart ter inzage.