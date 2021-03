Wout Brama en Luka Ilic terug bij FC Twente, Kik Pierie twijfelgeval tegen Willem II

Wout Brama en Luka Ilic keren morgen terug in de selectie van FC Twente tegen Willem II. Brama keert terug van een blessure en Ilic van een schorsing. Kik Pierie is een twijfelgeval. De verdediger is de hele week ziek geweest.

Brama begint op de bank, Ilic staat mogelijk in de basiself. Hoe trainer Ron Jans de mogelijke vacatures achterin op gaat vullen is nog niet bekend. Twente wist sinds oktober niet meer te winnen in eigen huis. Middenvelder Ramiz Zerrouki hoopt dat aan die slechte reeks morgen een einde komt, maar geeft ook aan dat het geen onderwerp van gesprek in de selectie is. "Het leeft niet in de groep, we zitten denk ik wel weer in een lekkere flow. We hebben wel vertrouwen dat we morgen de drie punten hier kunnen houden."

Publiek

Een reden voor het uitblijven van de punten in De Grolsch Veste weet hij niet. "Lastig, ik denk dat de belangrijkste reden is dat je het publiek mist. We pakken uit ook veel punten, dus dat is ook niet heel verkeerd, maar het zou lekker zijn als we ze nu thuis ook kunnen pakken", aldus Zerrouki.

RTV Oost

De aftrap van de wedstrijd in Enschede is morgen om 18.45 uur en is te volgen op Radio Oost. Ook op onze online kanalen is veel te vinden over de wedstrijd.