Schippers Bruine Vloot vrezen weer moeilijke zomer

Rob Peetoom van de Avondrood laat enthousiast de scheepshoorn klinken. "Het is vandaag met dit prachtige weer dan ook alle reden om uit te varen. Maar ja, we mogen niet. Ik sta hier dan ook met heel gemengde gevoelens."

'Welkom verhaal'

Blijdschap is er wel over het plan dat gisteren door de provincies Friesland, Flevoland en Overijssel is gelanceerd om te onderzoeken of er een soort bank kan komen speciaal voor de Bruine Vloot. "Dat is zeker een welkom verhaal. Dan kunnen we weer investeren. Want het zijn oude schepen, maar de technieken zijn allemaal erg modern."

Vorig jaar kregen de mensen van de Bruine Vloot de heugelijke mededeling dat er een fonds van 15 miljoen euro coronageld zou komen. "We zitten er nog altijd op te wachten. Dat komt wel een beetje vreemd over allemaal."

'Mee in het groene verhaal'

De motor doet het nog en daar wordt Peetoom blij van. "Het klinkt prachtig, die diesel, maar we zullen natuurlijk mee moeten in het hele groene verhaal. En daar zijn we ook heel erg druk mee bezig."

Peetoom zegt te hopen in april weer uit te kunnen varen. "De eerste boekingen voor half april zijn al binnen. Maar we vrezen dat het nog wel even duurt voordat we weer mogen. Niemand kan zeggen hoe het gaat.