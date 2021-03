Breukers waarschijnlijk terug bij Heracles voor Overijsselse clash met PEC Zwolle

Trainer Frank Wormuth is niet bezig met eventuele play-offs. Eerst wil hij zich veilig spelen. "We hebben nog enkele punten te pakken. Bij 34 kunnen we kijken naar andere doelstellingen. Met dat aantal punten ben je niet ver weg van de zevende plaats en natuurlijk gaan we het proberen, maar ik denk altijd stap voor stap. We hebben 29 punten. Als we dat aan het einde van het seizoen nog steeds hebben, hebben we grote problemen. Daarom moeten we zo snel mogelijk de punten halen voor een nieuwe doelstelling."

Geen grote veranderingen

Bij PEC was het de laatste tijd onrustig en daar staat met Bert Konterman een nieuwe trainer voor de groep. Wormuth denkt niet dat er veel gaat veranderen. "Ik denk niet dat ze nu heel anders spelen. Ze houden van voetballen, dat kunnen ze ook, dat weten we. Ik denk niet dat er grote veranderingen zijn."

