Frank Wormuth wil bij Heracles blijven: "Ik wil wel weten hoe we een volgende stap gaan maken"

Frank Wormuth over eventueel nog een jaar in Almelo

"We zijn in gesprek. Het zijn kleine dingen die we nog moeten bespreken. Het gaat niet om geld, het gaat om de selectie van komend seizoen. Elke trainer en elke club wil een volgende stap maken en de enige vraag die ik had, was hoe doen we dat? Dat was de discussie", zegt de oefenmeester.

Goede spelers houden

Hij vervolgt: "De doelstelling was in de Eredivisie blijven, spelers ontwikkelen en thuis aantrekkelijk spelen. Dat hebben we de laatste drie jaar gedaan. Dan vraag ik me af, kunnen we de goede spelers ook houden? Zodat we een volgende stap kunnen zetten. Als je doelstelling handhaving of plek 8 tot en met 12 is, moet je ook altijd twee keer van bijvoorbeeld RKC Waalwijk winnen, dan moeten we beter dan Fortuna zijn, enzovoorts."

Volgende stap

Hij wil de ploeg dan ook graag bij elkaar houden. "Een team ontwikkelt zich en als we het team bij elkaar houden en nog twee, drie, vier, goede spelers halen, dan hebben we volgend seizoen niet zo'n probleem tegen misschien RKC. Het is mogelijk een volgende stap te maken met Heracles, de club wil het ook."

Beter dan dit seizoen

"Ik voel met goed hier in Almelo, ik heb een goede relatie met mijn collega's, maar ik wil wel volgend jaar kunnen zeggen dat we beter zijn dan dit seizoen."

Niets concreet

Wormuth kreeg meerdere aanbiedingen: "Ik kon trainer worden in China. Maar daar ga ik niet naartoe voor het geld. Nog niet, misschien als ik heel oud ben. Ik kon ook naar Duitsland en andere clubs in Nederland. Concreet werd het echter niet. De kans is groot dat ik hier volgend jaar nog trainer ben."