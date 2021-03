Enschedeër krijgt voorwaardelijke werkstraf voor schoppen van zijn hond

Een 26-jarige man uit Enschede is vrijdag door de politierechter in Almelo veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur omdat hij zijn hond meerdere keren had geschopt.

De man had in 2019 een hond met gedragsproblemen en had waarschijnlijk moeite met de opvoeding. Buurtbewoners zagen dat hij het dier meermaals tegen het lijf en de kop schopte. Zij schakelden uiteindelijk de politie in.

Zaal uitgezet

Wat het verhaal van de Enschedeër was, werd niet duidelijk. Hij werd in het begin van zijn strafzaak door de rechter de zaal uitgezet. De man wilde niet dat de media zijn zaak versloeg en was het niet eens met de opmerking van de rechter dat hij daar niets over te zeggen had.

De opgelegde straf is voorwaardelijk vanwege de persoonlijke omstandigheden. De man staat onder begeleiding van een instelling en heeft nog meerdere werkstraffen openstaan. Nog meer straf zou hem onnodig onder druk zetten, aldus zijn advocate. De hond van de man is ondergebracht op een ander adres. Hij krijgt het dier niet terug.