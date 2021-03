Expeditie Oost: Beheerst de jeugd in Oaveriessel de Nedersaksische taal?

'Goa'j met brommers kiek'n' of 'Noe, hej't ja kats verdrett'n'. Bekende uitspraken in het Nedersakisch. Althans, onder de ietwat ouderen in onze provincie. Spreekt de jeugd ook nog de streektaal....? Expeditie Oost duikt deze week in de wereld van het dialect.

Verslaggever Esther Rikken & cameraman Guivret Bruins trokken naar Aogel, op zoek naar Oaveriesselse jeugd. Want verstaan of spreken zij nog het Nedersakisch? Wordt er op de basisscholen in dorpen en buurtschappen lesgegeven in de streektaal? En ... wat is Wiesneus?

In de onderstaande reportage gaat Esther naar basisschool n Baoken & Erve Broam. Daar vindt zij antwoorden op bovengenoemde vragen.

