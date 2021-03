Voetbalverenigingen zijn aanhoudend vandalisme beu: ‘‘Dit kan zo niet langer’’

Al sinds het begin van corona zien ze in Hasselt een toename van incidenten op het sportpark, dat in totaal uit vijf voetbalvelden en een clubhuis bestaat. Bestuurslid Marco Reuvekamp houdt toezicht op de velden en het materiaal. Hij ziet het vandalisme op zijn park met lede ogen aan.

‘‘Ik kom hier samen met een groepje vrijwilligers meerdere keren per week. Voordat wij als onderhoudsploeg aan het werk kunnen, moeten we helaas eerst een ronde maken om alle troep op te ruimen en te kijken wat er eventueel weer is vernield.’’ Met name vorige week, in de voorjaarsvakantie, was de overlast extreem vertelt hij. Hoofdschuddend: ‘‘Dan vinden we zo vier vuilniszakken vol met rommel.’’

Op elke hoek een prullenbak

Op het park liggen plastic flesjes, chipszakken, karton. ‘‘Ze brengen eerst een bezoek aan de supermarkt, nemen een doos vol eten en drinken mee en gaan dan verderop op het sportpak rondhangen.’’ Reuvekamp is teleurgesteld en boos. ‘‘De vraag is waarom!? We hebben op elke hoek van het sportpark een prullenbak.’’

Vrijwilligers van Olympia'28 in Hasselt vinden dagelijks troep op hun sportpark (Foto: Olympia'28)

Eigenlijk is het een gesloten terrein, maar dat jongeren er tijdens sluitingstijden zijn, wordt gedoogd. ‘‘We kunnen moeilijk alles hermetisch afsluiten. We vinden het ook prima dat de jeugd er komt om een balletje te trappen en plezier te maken. Als dit in goede harmonie gebeurt en het sportpark netjes wordt achtergelaten. Dit kan zo niet langer.’’

Dieptepunt

Voorlopig dieptepunt in het verhaal is de vondst van afgelopen zaterdag. Op het kleinere kunstgrasveld, waar vaak kinderen tot zes jaar voetballen, werden handenvol kleine glasstukjes gevonden. ‘‘Dat is moedwillig neergestrooid. Trainers van onze allerkleinste voetballertjes hebben dit gevonden. Zo triest. Je moet er niet aan denken wat er allemaal had kunnen gebeuren.’’

Niet alleen rotzooi is het probleem. Steeds vaker vinden er vernielingen plaats, waarvan het bestuurslid foto’s op Facebook deelde. ‘‘Meerdere terrasstoelen moesten het ontgelden. Die vinden we dan in de sloot. Netten achter de goals worden doorgesneden. Eén van de toegangshekken is vernield. Een tijdje terug is er zelfs een stoeltje van onze vernieuwde tribune kapotgemaakt. We hebben dit doorgegeven aan de wijkagent.’’

Meerdere netten rondom de sportvelden zijn doorgesneden (Foto: Olympia'28 )

Wijkagent Charissa Borgmeier zegt op de hoogte te zijn. ‘‘Er is inderdaad melding gedaan. Ik heb net met ze gesproken en ze doen zelf al een hoop, zoals de jongeren aanspreken. De velden bevinden zich op een in principe afgesloten terrein, dus die taak ligt ook bij de vereniging. De club heeft een open karakter en het is een groot oppervlak. Alles compleet afsluiten is geen optie.’’

Borgmeier geeft aan dat zij op dit moment niet heel veel meer kan doen. ‘‘We nemen het mee in de surveillance, maar we kunnen moeilijk steeds daar zijn. Bovendien gaat het hoofdzakelijk om vuilnis, dat is voor ons geen prioriteit. Het gebeurt overal dat jongeren troep achterlaten. Natuurlijk is glas op een voetbalveld en spullen vernielen een ander verhaal. Zonder namen kunnen we echter weinig. Als iemand meer info heeft, horen we dat graag.’’

Frustraties bij vrijwilligers

Aangezien de overlast sinds corona is toegenomen, hebben ze bij de voetbalclub wel een idee wat de oorzaak is. Reuvekamp: ‘‘We begrijpen dat vooral de wat oudere jeugd zich stierlijk verveeld. Ze kunnen geen kant op. Maar botvier dat niet op andermans spullen. Daar blijf je vanaf!’’ Voorzitter Martien Wursten is het daar roerend mee eens. ‘‘Dit doe je niet. Iedere keer wanneer ik weer een appje krijg met ‘Dit hebben we vanmorgen gevonden’… Dan denk ik ‘potverdikkie’ en dan zeg ik het nog netjes. Het zorgt ervoor dat bij onze vrijwilligers het goede humeur zakt. Er komen frustraties, dat is jammer.’’

Olympia in Hasselt (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

De vereniging is volgens Reuvekamp nog zoekende naar een oplossing. ‘‘We kunnen onmogelijk 24/7 toezicht houden. Ook willen we liever niet het hele sportpark vol gaan hangen met camera’s. Dat vinden we heel ver gaan, het zou pas een laatste middel zijn. Voor ons is dat ook niet te bekostigen.’’ Ze proberen de moed erin te houden. ‘‘Als we straks weer gewoon mogen voetballen en er is meer te doen voor de jeugd, dan zal het vast beter gaan.’’

Camera’s in Zwolle

Bij WFV in Zwolle speelt hetzelfde probleem. Ook hier zijn incidenten als ingegooide ramen, doorgebrande doelnetten en kapot gegooide flessen schering en inslag. Daarom is er sinds enkele weken cameratoezicht op sportpark de Weide Steen. ''De camera’s zijn op afstand te bedienen en staan in directe verbinding met de lokale instanties. Het bestuur heeft hier helaas toe moeten besluiten, door een tal van incidenten in het afgelopen jaar'', zo meldt de club.



Ze doen online een oproep: ''De schade kost de vereniging veel geld. Het herstellen van de schades kost onze vrijwilligers nog veel meer energie en tijd. Laten we dit voorkomen en laten we hopen dat we de camera's niet nodig hebben.''