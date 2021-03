Oud-burgemeester Mans in raadsvergadering Enschede herdacht

Hij was vooral de burgemeester die Enschede door de vuurwerkramp loodste. In een buitengewone raadsvergadering werd vanmiddag de onlangs overleden oud-burgemeester Mans van Enschede herdacht door waarnemend burgemeester Henk Jan Meijer en Ed Figee, adviseur van Mans in de jaren '90.

Waarnemend burgemeester Henk Jan Meijer omschreef Jan Mans als "symbool van troost en hoop van getroffen inwoners", de rol die Mans vervulde na de vuurwerkramp. Ed Figee, adviseur en vriend van Mans, sprak met lovende woorden over de 'Europeaan' die Mans was als geboren Limburger, waar 'de grenzen altijd dichtbij zijn'.

Jan Mans werd in 1994 burgemeester van Enschede, hij volgde Ko Wierenga op. Het plan van de fusie van Hengelo en Enschede tot 'dubbelstad' was een van de belangrijkste onderwerpen eind jaren '90. Pas in april 2000 ging er definitief een streep door het plan dat Hengelo en Enschede samen tot vijfde stad van het land had moeten promoveren.

Troosten en wederopbouw

Kort daarna was er de verschrikkelijke zaterdag 13 mei, de vuurwerkramp op de zonovergoten zaterdagmiddag sloeg letterlijk en figuurlijk en gat in de stad. Enschede werd wereldnieuws en ook het leven en de loopbaan van burgemeester Mans veranderde. Hij werd de 'burgemeester van de vuurwerkramp' die de stad troostte en de wederopbouw in gang zette.

In 2005 vertrok hij, werd nog enkele malen interim-burgemeester en was regelmatig op congressen over rampen en calamiteiten. Hij overleed op 18 februari in zijn woonplaats Meerssen, de gemeente waar hij zijn carrière als burgemeester ook begon.

Meijer sprak over de "open, benaderbare en kwetsbare manier van opereren" die op de startende burgemeester Meijer, toentertijd in Zwolle, een diepe indruk maakte. Figee memoreerde het antwoord op zijn vraag waarom Mans na de vuurwerkramp niet is afgetreden. Mans vertelde hem toen: "weet je nog dat we naar de markt gingen, daar mensen spraken? Die mensen vroegen me toen, burgemeester, u gaat toch niet weg?"

Figee sluit af met de woorden die Mans toen uitsprak: "Dat heet vertrouwen, dat is wat ze toen uitspraken".