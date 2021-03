GGD IJsselland opent tijdelijke testlocatie in Genemuiden

GGD IJsselland start vanaf dinsdag een tijdelijke testlocatie in Genemuiden. Hier kunnen inwoners zich op corona laten testen. De locatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Ondernemers Kring Genemuiden (OKG).

De testlijn van de GGD is te vinden bij OK Vitaal aan de Sasdijk 15 en elke ochtend (met uitzondering van zondag) open van negen tot twaalf uur. Inwoners van Zwartewaterland kunnen hier op afspraak terecht voor een - gratis - coronatest. Daarbij gaat het om een PCR-test, waarvan de uitslag binnen een dag bekend is. Werkgevers die hun medewerkers een sneltest willen laten doen, kunnen voor deze - betaalde - sneltest van een uur 's middags tot acht uur 's avonds bij de testlocatie terecht. Die mogelijkheid bestond al sinds oktober, toen de ondernemers in Genemuiden al een eigen coronateststraat inrichtten.

'Britse variant'

"We maken ons grote zorgen omdat het aantal besmettingen in onze gemeente, en dan vooral in Genemuiden, hard stijgt. Het is zeer waarschijnlijk dat hier de Britse variant rondgaat", zegt burgemeester Eddy Bilder. "Ik doe daarom een dringend beroep op onze inwoners om zich goed aan de maatregelen te houden en er even een tandje bij te doen. We moeten er alles aan doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan."

Gonnie van Kranenburg van GGD IJsselland vindt het een goede zaak dat in Genemuiden een testlocatie komt. "Testen is een belangrijk middel, daarnaast is het van belang dat je de adviezen opvolgt die onze medewerkers je geven. Met name wat betreft quarantaine, waarbij we nu een aanvulling doen. Om het aantal besmettingen in Genemuiden snel verder terug te dringen, vragen we ook aan huisgenoten van nauwe contacten om in quarantaine te gaan."