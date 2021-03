Fotografe wil unieke foto's van Staphorst via crowdfunding in boek krijgen

Van Gemert (62) houdt van uniformiteit, gesloten werelden en van zaken die langzaam verdwijnen. Ze is er bekend mee geworden. Met haar boek over jongensachtige meisjes en meisjesachtige jongens won ze bijna de World Press Photo. Ze werd in 2010 tweede in de categorie portretten.

Intens, integer en van binnenuit, dat is wat Van Gemert wil en dat is ook waarin ze zich onderscheidt van veel andere fotografen, vindt ze zelf. Deze werkwijze kost veel tijd, want je moet het vertrouwen van mensen winnen. Staphorst stond al jaren op haar verlanglijstje. "Wat speelt zich af achter de groene luiken van de fraaie boerderijen? De interieurs en de klederdracht en vooral ook de combinatie daarvan intrigeerden mij mateloos. Ik zag dat het verdwijnt en ik wilde het op een integere wijze vastleggen.”

Fotografe hoopt boek uit te brengen met unieke foto's uit Staphorst (Foto: Annie van Gemert)

Schroom

De Nijmeegse had echter wel wat schroom. Ze kende de verhalen van fotografen die onfatsoenlijk te werk gaan. Dat wilde ze pertinent niet. "In de afgelopen jaren was ik in Staphorst te vinden om langzaam te proberen een netwerk op te bouwen. Zo leerde ik veel mensen kennen en sommigen wilden meewerken aan mijn project.”

Haar moeite en geduld leverde een monumentaal boek op van 192 pagina's met 140 foto's. Mensen, Staphorster interieurs, kenmerkende platen van een wereld die wegebt. "Dit is het eerste boek dat een cultuur van binnenuit laat zien.”

Van Gemert heeft 20.000 euro nodig om haar boek gedrukt te krijgen. Geld dat ze niet heeft. Daarom start ze een crowdfunding. Via haar website kunnen mensen op allerlei manieren geld overmaken of boeken bestellen. "Dit boek verdient het om gemaakt te worden.”