Programma: Zowel mannen als vrouwen PEC tegen koploper Ajax, topper voor GA Eagles en Het Ravijn

Betaald voetbal

In de Eredivisie krijgt PEC Zwolle zondag koploper Ajax op bezoek. De twee Twentse clubs komen op zaterdagavond in actie. FC Twente gaat op bezoek bij AZ en Heracles bij ADO Den Haag. In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles vrijdag in eigen huis de topper tegen koploper SC Cambuur.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen staat PEC Zwolle zondag ook tegenover Ajax. Die wedstrijd is echter in Amsterdam. FC Twente komt twee keer in actie. Vanavond komt Excelsior op bezoek en vrijdag gaat de ploeg naar Friesland voor de wedstrijd tegen Heerenveen.

Basketbal

Landstede Hammers speelt morgen bij koploper ZZ Leiden de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. De ploeg plaatste zich afgelopen weekend definitief voor de play-offs. Eerst wordt de competitie echter nog opgesplitst in twee poules van zes. De bovenste zes spelen voor een uitgangspositie in de play-offs en de onderste zes spelen om de overige twee plekken in die play-offs. De vrouwen van Jolly Jumpers spelen deze week twee keer en beide keren een uitduel. Morgen gaat het naar hekkensluiter Martini Sparks en zaterdag naar Loon Lions.

Volleybal

De volleybalsters in de kampioenspoule spelen deze week speelronde twee en drie. Apollo 8 won zaterdag in eigen huis de eerste wedstrijd van Regio Zwolle Volleybal. Deze week staan beide ploegen tegenover de andere twee teams in de kampioenspoule, VC Sneek en Sliedrecht Sport. De uiteindelijke nummers één en twee van de kampioenspoule gaan in de finale strijden om de landstitel. Eurosped speelt in de degradatiepoule, waaruit overigens geen ploeg degradeert, bij FAST. Set-Up'65 is vrij.

Waterpolo

De waterpolomannen van Het Ravijn spelen zaterdag de topper tegen AZC. De vrouwen gaan op bezoek bij PSV en Swol 1894 probeert de eerste zege te pakken bij UZSC.