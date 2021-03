Bestuurder Isala over daling van sterftecijfers: "Nog niet uit de gevarenzone, te vroeg voor versoepelingen"

Voor het eerst in lange tijd zijn de sterftecijfers weer ongeveer op het niveau van vóór de coronacrisis, meldt het CBS vandaag. Dat lijkt goed nieuws, maar het is nog veel te vroeg om te versoepelen, vinden de ziekenhuizen. De oversterfte tot nu toe was vooral onder 80-plussers. In andere leeftijdscategorieën is de sterfte nog steeds hoger dan gemiddeld, Ook stijgt het aantal ziekenhuisopnames de laatste weken weer.

Bestuurder Ina Kuper van Isala en ook voorzitter van het regionaal overleg acute zorg, wil nog niet te hard juichen over de afname van de sterftecijfers. Het is volgens haar geen reden om te versoepelen: "Daar is het nu echt nog te vroeg voor. Het aantal besmettingen loopt geleidelijk weer op, ook met de komst van de Britse variant van het virus."

Reproductiegetal

Kuper verwacht dat het aantal besmettingen de komende weken juist verder op zal lopen: "Het reproductiegetal is nog steeds ruim boven de één, dus voor elke besmette patiënt komen er meer bij. Ook het effect van de versoepelingen die net zijn ingegaan, zoals het openstellen van de contactberoepen, weten we nog niet."

Een aantal burgemeesters uit de regio heeft wel opgeroepen tot versoepelingen, maar dat vindt Kuper voorbarig: "Natuurlijk mogen ze het vragen, maar of het verstandig is vraag ik me af als je naar de huidige cijfers kijkt".

Effect vaccinaties

Of de daling van het sterftecijfer te maken heeft met het vaccineren van ouderen durft Kuper nog niet te zeggen: "Daar is het nog te vroeg voor om die conclusie al te trekken, sterftecijfers moet je over een langere termijn zien. Maar je ziet wel een scherpe daling in het aantal bewoners van verpleeghuizen dat besmet raakt, en dat is wel een positief effect van het vaccineren."

Een versoepeling voor verpleeghuizen lijkt Kuper daarom al wel verantwoord: "Het aantal bezoekers in de verpleeghuizen kan wellicht worden uitgebreid naar twee bezoekers per dag. Het OMT heeft dit advies ook gegeven. Dit is zeker winst van het vaccineren en zal bijdragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners."

Geen daling ziekenhuisopnames

Voor de acute zorg in de ziekenhuizen ziet Kuper nog weinig verschil: "Het aantal 80- en 90-plussers dat in de ziekenhuizen werd opgenomen in verband met COVID was en is steeds erg laag geweest, die mensen overleden vaak in de verpleeghuizen. Maar het aantal ziekenhuisopname van jongere coronapatiënten neemt zelfs weer wat toe, al is het in onze regio nog goed behapbaar."

Het zal nog wel een tijd duren voordat het effect van vaccineren in ziekenhuisopnames terug te zien is: "Er is gekozen voor een leeftijdsafhankelijke strategie bij het vaccineren. En zolang een groot deel van de bevolking nog niet is gevaccineerd blijven er mensen met Covid-besmettingen bij ons binnenkomen. maar naarmate we meer vaccineren zullen die risico's wel steeds verder afnemen".