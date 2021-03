Discotheken al een jaar dicht, maar deze Twentse zaken investeren juist

De grote zaal van zowel discotheek Lucky in Rijssen als Dancing Bruins in Saasveld staat in de steigers. "We zijn alle lampen en lichteffecten aan het vervangen, zodat we straks nog meer show kunnen bieden", zegt René Tijhuis van Lucky. Ook bij Dancing Bruins in Saasveld wordt er volop geklust. "Let niet op de rotzooi", zegt eigenaar Patrick Bruins.

Een jaar geen disco

Met een vers getapt biertje nét iets te dicht op een ander staan: al bijna een jaar lang kunnen we niet meer naar de discotheek.

Patrick Bruins kan zich de persconferentie van een jaar geleden nog goed voor de geest halen. "Toenmalig minister Bruins, een heel toepasselijke naam, verkondigde samen met Rutte dat we dicht moesten. Dat zou voor drie weken zijn. Maar het werden geen drie weken, het is nu een jaar later. Dat is een hard gelag."

Tijhuis daarop: "Ik dacht twee, drie weken en dan gaan we weer open. Ik had absoluut niet gedacht dat dit zo geweldig lang zou gaan duren. Het werd steeds duidelijker hoe serieus de situatie was en hoe weinig ruimte er eigenlijk nog maar was."

We namen een kijkje bij de Twentse discotheken:

Niet achterover leunen

Toch weigeren beide discotheekeigenaren om achterover te leunen. "Dat past ook helemaal niet bij mij", zegt Bruins optimistisch. "We hebben juist heel veel gedaan het afgelopen jaar, we hebben echt niet stilgezeten. Als we straks weer open kunnen, gaan we op een nieuwe manier open. Een soort Bruins 2.0. We gaan onszelf herontdekken."

Ook discotheek Lucky zocht naar alternatieven voor de discotheek. "We hebben een restaurant met terras geopend en we hebben een takeaway gehad", zegt Tijhuis. "Je moet wel optimistisch blijven, anders kun je er beter gelijk mee stoppen."

Wanneer weer open?

Wanneer de discotheken weer open kunnen, is ook voor Tijhuis en Bruins nog een raadsel. "Ik hoop op 1 oktober, dat dan iedereen voldoende gevaccineerd is", zegt Tijhuis.

Bruins hoopt dat hij de deuren eerder open kan gooien. "Het zou zomaar kunnen dat discotheken een herontdekt fenomeen worden. De jeugd moet elkaar wel zien. Praten, voelen, ze moeten die affectie hebben met elkaar", zegt de discotheekeigenaar.