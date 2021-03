GA Eagles mag dromen van periodetitel na eenvoudige zege in Oss

Go Ahead Eagles kende een eenvoudige avond in Oss (Foto: Orange Pictures)

Berden over terugkeer na lange blessure: "Dit is heerlijk"

Go Ahead Eagles kan volgende week voor het eerst in twaalf jaar tijd weer eens een periodetitel op haar naam schrijven. Vanavond werd er eenvoudig en overtuigend gewonnen bij TOP Oss. In het Frans Heesen Stadion werd het maar liefst 0-4. De ploeg van trainer Kees van Wonderen is daardoor in ieder geval voor even de koploper in de stand van de derde periode. De Graafschap heeft echter de beste papieren.

De opdracht was vanavond helder voor Go Ahead Eagles. Er móést gewonnen worden om niet af te haken in de strijd om de derde periodetitel. En zo geschiedde. Na een helft voetbal was al wel duidelijk dat TOP Oss geen sta-in-de-weg zou vormen voor de Deventenaren. Een fraaie treffer van clubtopscorer Beukema - aanvoerder door het ontbreken van de lichtgeblesseerde Veldmate - werd nog afgekeurd vanwege buitenspel, maar vlak voor de rust was het alsnog raak via Mulenga. De ervaren spits rondde een voorzet van Kuipers fraai af.

Hete adem

Toen het na amper een minuut in de tweede helft ook al 0-2 werd via Rabillard, wist Go Ahead Eagles dat het verzekerd was van een driepunter. Of Go Ahead Eagles voor het eerst sinds 2009/2010 weer eens een tussentijdse seizoensprijs grijpt, heeft het echter niet in eigen hand. De Graafschap heeft een puntje meer, maar zal komende zondag tegen FC Eindhoven ongetwijfeld de hete adem uit Deventer in de nek voelen.

Doelsaldo

In de resterende minuten kreeg Go Ahead Eagles de uitgelezen mogelijkheid nog wat aan het doelsaldo te werken. Het maakte daarbij dankbaar gebruik van geschutter in de Brabantse defensie. Botos stuitte ondanks een vrije doortocht op Oss-doelman Geens. In de rebound was Rabillard er vervolgens als de kippen bij om zijn tweede van de avond te maken.

Het slotakkoord was wel voor Botos, die op geweldige wijze de 0-4 aantekende. Een kwartier voor het einde kwam Martijn Berden binnen de lijnen. Hij maakte na lang blessureleed zijn eerste minuten van het seizoen.

Eeuwrecord

Go Ahead Eagles scoorde niet alleen viermaal, maar hield ook voor de negentiende keer dit seizoen de nul. Een evenaring van het eeuwrecord van FC Den Bosch in het seizoen 2000/2001. Ook het all-time record op het tweede niveau is nog haalbaar. Dat staat op naam van HFC Haarlem, de ploeg die in het seizoen 1971/’72 liefst 24 keer de nul hield.

Maar in Deventer zal het vooral bijzaak zijn, want het enige wat nog telt is volgende week vrijdag, wanneer SC Cambuur op bezoek komt in De Adelaarshorst.

TOP Oss - Go Ahead Eagles 0-4

0-1 Mulenga (42)

0-2 Rabillard (47)

0-3 Rabillard (56)

0-4 Botos (68)

Arbiter: Oostrom

Geel:

TOP Oss: Geens; David, Lammers, Van den Herik, Roosken; P. Rommens, Kaak, O. Rommens (Pique/83); Remans, Van der Heijden (Leidsman/74), Milts (Mathieu/53).

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste (Idzes/74), Beukema, Bakker, Kuipers; Lucassen, Botos, Brouwers (Eyibil/78); Rabillard (Berden/78), Mulenga (Abdat/88), Van Hoeven (Hendriks/74).