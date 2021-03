Gemeente Dinkelland vraagt in brandbrief aan ministerie om afvalwaterinjecties definitief te laten stoppen

De NAM-locatie Tramweg in Rossum, waar één van de injectieputten definitief is stilgelegd vanwege breukschade aan de buizen (Foto: RTV Oost)

De gemeente Dinkelland heeft geen vertrouwen meer in de NAM, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het ministerie van Economische Zaken. Daarom heeft de gemeente een brandbrief gestuurd aan de minister van Economische Zaken met het verzoek de waterinjectie in de gemeente definitief te stoppen.

Nadat de NAM op 23 februari van dit jaar een scheur in de buitenbuis van een waterinjectieput in Rossum constateerde, heeft de maatschappij besloten deze put niet meer te repareren en definitief af te sluiten. Een goede eerste stap, vindt de gemeente, maar dit neemt niet weg dat de inwoners en het bestuur van de gemeente Dinkelland zich ernstig zorgen maken over de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.

Unanieme motie

Al weer bijna vijf jaar geleden, op 22 maart 2016, nam de raad van de gemeente Dinkelland unaniem een motie aan waarin zorgen en onvrede werden geuit over de waterinjectie in Twente . Het college heeft ernstige bezwaren geuit tegen de lozing van afvalwater door de NAM en naar eigen zeggen alle mogelijkheden benut om de waterinjectie te stoppen. Nu blijkt dat er een breuk zit in één van de putten, heeft raad van de gemeente Dinkelland op 2 maart van dit jaar opnieuw unaniem een motie aangenomen waarin de raad haar zorgen uit over de waterinjectie en de geconstateerde gebreken. Hierbij is het college opnieuw opgedragen er bij de minister van EZK op aan te dringen de waterinjectie per direct te stoppen.

“De deskundigheid inzake de waterinjectie ligt bij EZK, NAM en SodM”, stelt het college. “Als inwoners, raad en het college van de gemeente Dinkelland moeten wij volledig kunnen vertrouwen op deze deskundigheid. Dat vertrouwen zijn wij door de opeenstapeling van lekkages, corrosie en een breuk in een van de putten volledig kwijtgeraakt. Daarnaast brokkelt ook het vertrouwen in de informatie die wij krijgen van de genoemde deskundige partijen af. Daarom hebben wij de minister van EZK nu zeer dringend verzocht om de waterinjectie definitief te stoppen", aldus de gemeente in een persverklaring.