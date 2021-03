Grote zorgen bij burgemeester Bilder van Zwartewaterland over snel oprukkende Britse variant

De zorgen zijn groot bij burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland als hij kijkt naar de besmettingscijfers in zijn gemeente, in alleen al de kern Genemuiden. "Het gaat elke week om een verdubbeling van het aantal besmettingen. Afgelopen week waren er in Genemuiden 53 besmettingen. Die waren er ook alleen al de afgelopen drie dagen. Bij een volle week gaan we dan over de honderd."

Bilder rekent door. "Als die verdubbeling zich doorzet, kom je op hele grote aantallen over een paar weken." Genemuiden weet wat het betekent om als gemeenschap hard geraakt te worden door het coronavirus. Nergens sloeg het virus vorig jaar zo hard toe als in de kern Hasselt, bijvoorbeeld. Bilder wil dat koste wat het kost voorkomen. Hij noemt de tijdelijke opening van een teststraat in Genemuiden dan ook een zeer goede ontwikkeling.

In Genemuiden gaat de Britse variant van het virus momenteel rond. "Dat weten we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid", aldus Bilder. "Dat heeft te maken met het feit dat het virus zich heel snel verspreidt. Bovendien, als het ergens opduikt is de score honderd procent. Als er tien mensen ergens bij elkaar zijn geweest en één daarvan heeft het virus dan kun je er bijna de klok op gelijk zetten dat ze het daarna alle tien hebben."

Adviezen aangescherpt

In Genemuiden zijn de adviezen van de GGD dan ook aangescherpt. Mensen worden opgeroepen om bij enige twijfel in quarantaine te gaan. Maar ook wanneer ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is moet direct quarantaine volgen. Ook al is er nog geen sprake van klachten. "We gaan verder dan normaal gebruikelijk is maar dat is ook nodig", stelt Bilder onomwonden vast. "We hebben te maken met een zich snel verspreidend virus. Extra voorzichtigheid is geboden."

Maar is dan een testlocatie in Genemuiden nodig om de opmars van het virus in te perken? Ja, stelt Bilder. "In de praktijk is gebleken dat wanneer je het mensen makkelijk maakt, de bereidheid om te testen ook groter is. Op het moment dat mensen weten dat ze wat onder de leden hebben dan laten ze zich wel testen", weet Bilder. Dat blijkt anders te liggen op het moment dat ze alleen maar contact hebt gehad met iemand die besmet is. Dan is de drempel hoger om te testen. Mensen hebben dan de neiging te denken dat het wel mee kan vallen. "Omdat het echt ernstig is, zetten wij alles in om de mensen het zo makkelijk mogelijk te maken en wij vertrouwen er op dat mensen zich dan ook laten testen omdat het zo makkelijk is."

Het virus verspreidt zich nu vooral in de kern Genemuiden, maar zou natuurlijk net zo makkelijk over kunnen slaan naar andere kernen. "Die zorg is er wel", zegt Bilder. "Andere kernen hebben ook best wel veel besmettingen maar daar is het juist gedaald. Mijn grootste zorg is dat het overslaat naar de verzorgingstehuizen, naar de echt kwetsbare mensen want daar hebben wij het begin van het jaar de meeste sterfgevallen gehad."

Maar juist op die plekken zijn toch al veel mensen gevaccineerd? "Ja, daar is veel gevaccineerd maar nog niet alles. Ik wil het risico gewoon niet lopen."