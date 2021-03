Theatergroep De Jonge Honden uit Zwolle gaat land in met Oorlogswinter

Mooi nieuws in coronatijd voor theatergroep De Jonge Honden uit Zwolle. De theatergroep heeft zich met de voorstelling Oorlogswinter letterlijk in de kijker gespeeld en mag het stuk in 2022 landelijk op de planken gaan brengen. De voorstelling werd opgepikt door een landelijk impresariaat dat al enkele theaters in Nederland heeft geboekt.

Regisseur Jolmer Versteeg is een gelukkig man. Het nieuws dat de theatergroep de voorstelling landelijk op de planken mag gaan brengen, kwam als een verrassing. "We waren er niet op uit. Het is echt fantastisch, zeker in deze tijd. En het stuk behoudt z'n huidige vorm", aldus een trotse Versteeg.

Corona verleden tijd?

In oktober ging de theatervoorstelling Oorlogswinter in première. "Soms was het wel jammer dat je maar voor 30 man speelde, maar ik vind dat we nog behoorlijk door de coronamaatregelen hebben heen gespeeld", blikt Versteeg terug.

Natuurlijk hoopt de regisseur dat volgend jaar corona alweer een tijd tot het verleden hoort als de theatergroep begint aan de landelijke tour. Een tour die samenvalt met het vijftigjarig bestaan van het boek dat werd geschreven door Jan Terlouw. "We hadden het er nog over dat we daar niks mee konden dit jaar, maar nu dus wel", lacht Versteeg.

Drukke tijd

Oorlogswinter zal onder andere te zien zijn in theaters in Deventer en Steenwijk. Het wordt hoe dan ook een drukke tijd voor de theatergroep. "We gaan ook komende zomer de locatievoorstelling Spaghettirellen maken, een reizende voorstelling in de openlucht die in augustus en september te zien zal zijn in Almelo, Oldenzaal, Enschede, Borne en Zwolle."

De eerste grote subsidies komen nu binnen voor Spaghettirellen, zoals bijvoorbeeld 60.000 euro van het Kickstart Cultuurfonds waarmee de theatergroep de voorstelling ook coronaproof kan maken en spelen.