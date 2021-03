Kuipers geniet van strijd om periodetitel: "Het is een leuk gevecht"

Go Ahead Eagles houdt zicht op een periodetitel. Vanavond werd TOP Oss met ruime cijfers (0-4) aan de kant gezet. De Deventer ploeg gaat nu aan kop in de derde periode met twee punten voorsprong op De Graafschap, dat echter wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Het beloven spannende dagen te worden, weet ook linksback Bas Kuipers.

"In eerste instantie wilden we de play-offs halen en telkens meedoen om de periodetitel. Daar zijn we goed mee bezig. We willen deze trein gewoon door laten denderen", zegt Kuipers na afloop van het duel in Oss. Wint De Graafschap zondag van FC Eindhoven, dan neemt de ploeg uit Doetinchem de koppositie weer over van Go Ahead Eagles.

Leuk gevecht

Het komt dan ook aan op volgende week vrijdag. Go Ahead Eagles ontvangt dan koploper SC Cambuur en De Graafschap gaat op bezoek bij Telstar. "Het is in ieder geval een leuk gevecht", stelt de vleugelverdediger. "Tegen Cambuur wordt het vast en zeker een mooie pot en kunnen we met een schuin oog kijken naar het resultaat van De Graafschap."

Assists

Go Ahead Eagles kende tegen TOP Oss in ieder geval een goede generale. Kuipers was belangrijk met twee assists. Het was alweer even geleden dat hij een aandeel had in een doelpunt. "Ik kreeg het thuis te horen van m'n broertjes en ouders. Ze vroegen zich af of er nog een keer weer wat ging gebeuren. Dan is het wel lekker dat-ie nu binnenvalt. Hier kan ik mee thuiskomen", grapt Kuipers.

Martijn Berden

Maar Kuipers genoot niet alleen van zijn eigen prestaties. Een kwartier voor het einde kwam ploeggenoot Martijn Berden binnen de lijnen. Het waren voor de behendige aanvaller de eerste speelminuten van dit seizoen. "Voor Martijn is het mooi dat hij weer minuten heeft gemaakt. Hij had een vervelende blessure, waar hij lang mee heeft gelopen. Dat hij dan terugkeert met een overwinning is geweldig", aldus Kuipers.