Vaccinatiebereidheid in regio IJsselland gegroeid, helft 70-plussers wil op alternatieve manier stemmen

Het merendeel van de inwoners van de regio IJsselland laat zich zonder twijfel vaccineren. Het gaat om 83 procent, zo blijkt uit onderzoek van de GGD. En dat is een flink stuk hoger dan in november, toen het percentage op 45 procent lag. Daarnaast wil 46 procent van de 70-plussers op een alternatieve manier stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, per brief of gemachtigde.

De hogere bereidheid stemt de GGD blij. "Dat is heel positief, want als zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, bouwen we groepsimmuniteit op en kan het virus zich niet verder verspreiden. Dat geeft weer zicht op meer mogelijkheden in onze samenleving", zegt Rilana Wessel, epidemioloog GGD IJsselland.

Stemmen

In het onderzoek, uitgevoerd onder 1906 inwoners uit de regio, geeft bijna driekwart aan (73 procent) dat er voldoende maatregelen worden genomen om veilig te kunnen stemmen. Wessel: "Toch maakt 24 procent zich wel zorgen over risico op besmetting."

Gemis van vrijheid groeit

Het vooruitzicht om, wanneer je gevaccineerd bent, weer meer vrijheden te hebben is voor de inwoners een belangrijke reden om zich te laten vaccineren. Wessel: "Steeds meer inwoners geven in ons onderzoek aan dat ze het missen om vrienden en familie in het echt te zien. We hebben het dan over 82 procent in februari tegenover 71 procent in november." Ook geeft 66 procent aan zich enigszins of sterk eenzaam te voelen. Dat was in het vorige onderzoek nog 60 procent.