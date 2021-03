Heracles-PEC liep in 1977 flink uit de hand: "Er werd geslagen en met limonade gegooid"

Heracles Almelo en PEC Zwolle staan vanavond in Almelo tegenover elkaar in de Eredivisie. In 1977 stond die wedstrijd een niveau lager op het programma. Het werd 1-1, maar dat is niet waar na afloop over gesproken werd.

Na het laatste fluitsignaal liep het in het kleedkamergebied namelijk flink uit de hand. Trainer Hennie Hollink van Heracles en Fritz Korbach van PEC gingen met elkaar op de vuist en ook de spelers raakten slaags. Paul en Bert Schabbink spraken met toenmalig doelman Johan Tukker van de Zwollenaren.

Behoorlijk hectisch

"Ik kan het me nog wel goed herinneren. Rond de ingang van de kleedkamers was allemaal tumult. En daarna werd het in die kleine catacomben van dat mooie, karakteristieke stadionnetje heel rumoerig. Het was behoorlijk hectisch."

Geslagen en gegooid met limonade

Tukker weet nog wat de aanleiding voor het opstootje was. "Volgens mij wat geroep vanaf de bank. Mijn collega Bob Nieuwenhout was de reservekeeper. Die had ook wat trammelant. En ook de trainer lagen elkaar niet zo. Hennie Hollink was een beetje een botte man. En Fritz wilde zich ook waarmaken, die was ook opgefokt. Het was alles bij elkaar en op die paar vierkante meter ging het even behoorlijk tekeer. Er werd geslagen en gegooid met limonade. Rinus Israël was ook altijd heel slim in dat soort dingen. Het was heel tumultueus."

Bekertje leeggooien

De limonade bleek het begin van het probleem, want Hollink zou een bekertje leeg hebben gegooid over het hoofd van Korbach. "We kregen in die tijd altijd van dat greenspot na afloop. Daar stonden van die bekertjes van klaar en die stonden in een gangetje en daar werd ook mee gegooid." Luister in onderstaande audio het volledige gesprek met Tukker over het incident en zijn carrière erna.