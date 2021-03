Zaaloverzicht: Apollo 8 zet zegereeks door in kampioenspoule, heren Ravijn koploper

De volleybalsters van Apollo 8 hebben de eerste wedstrijd in de kampioenspoule gewonnen van Regio Zwolle. In Borne werd het 3-0. De standen waren 27-25, 26-24 en 25-14.

Apollo won sinds half januari al zes keer op rij in de reguliere competitie en ging als nummer één de kampioenspoule in. Daardoor kreeg het 3 bonuspunten en met de zege van vandaag erbij staat de teller nu op 6.

De nummers één en twee na een volledige competitie van vier ploegen strijden in de finale om de landstitel. Regio Zwolle ging zonder bonuspunten de kampioenspoule in en blijft dus op nul staan na de nederlaag.

Vrouwen Ravijn onderuit

De waterpolovrouwen van Het Ravijn gingen in eigen bad onderuit tegen Polar Bears. In Nijverdal werd het 10-18 Na een goed begin (2-0) van de thuisploeg, was het na de eerste periode 3-5 en bij rust was de voorsprong van Polar Bears vier punten: 6-10. Na de derde periode was het 9-14 en uiteindelijk dus 10-18. Door de nederlaag blijft Het Ravijn op 6 punten staan.

Heren Ravijn nieuwe koploper

De heren van Het Ravijn zijn de nieuwe koploper in de eredivisie. De Nijverdallers wonnen zaterdag in eigen huis eenvoudig met 16-6 van ZPB en wisten daarmee te profiteren van het puntenverlies van lijstaanvoerder AZC, dat met 6-6 gelijkspeelde tegen GZC Donk. Het Ravijn is als enige ploeg nog foutloos in de eredivisie. Zondag komt de ploeg weer in actie en dan is BZC de tegenstander.

Jolly Jumpers onderuit

Na drie zeges op rij heeft Jolly Jumpers weer eens een nederlaag geleden in de Dutch Basketball League. De formatie uit Tubbergen moest haar meerdere erkennen in de basketbalsters van Binnenland. In Barendrecht werd het 72-62 voor de gastvrouwen.

Swol blijft zonder punten

De waterpolsters van Swol 1894 blijven puntloos in de eredivisie en daardoor hekkensluiter. De Zwolse dames wisten de schade dit keer beperkt te houden, maar konden de zesde nederlaag van het seizoen niet voorkomen. In eigen huis was ZVL met 9-14 te sterk.