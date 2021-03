Drommel en Weghorst in voorselectie Oranje voor WK-kwalificatieduels

Bondscoach Frank de Boer heeft Joël Drommel van FC Twente en Wout Weghorst uit Borne opgenomen in de voorselectie voor de WK-kwalificatieduels van later deze maand.

De doelman van de Enschedese club zat in november voor het eerst bij Oranje. Hij was toen de vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow. Drommel maakte toen geen minuten en wacht dus nog op zijn eerste interland. Drommel is een van de vijf doelmannen in de 31-koppige voorselectie. De meest opvallende naam daarbij is Maarten Stekelenburg van Ajax.

Weghorst

Weghorst staat op vier interlands, maar zat nog nooit in de definitieve selectie van De Boer. De spits van VfL Wolfsburg is dit seizoen goed op dreef en scoorde al 20 keer in 31 duels.

Start WK-kwalificatie

Nederland begint de kwalificatiecyclus voor het WK van volgend jaar in Qatar met een uitwedstrijd tegen Turkije op 24 maart. Drie dagen later is Letland de tegenstander in Amsterdam en weer drie dagen later staat de wedstrijd in en tegen Gibraltar op de rol. Op 19 maart wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.