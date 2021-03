Vaccineren kan vanaf morgen ook in oude bibliotheek Oldenzaal

Morgen opent de GGD een nieuwe vaccinatielocatie in hartje centrum Oldenzaal. De oude bibliotheek is in korte tijd omgebouwd tot vaccinatiepost waar elke dag 400 mensen een coronavaccin kunnen krijgen. Maar helemaal vanzelf ging de komst van de vaccinatielocatie niet.

Niks aan de ruimte doet vermoeden dat er tot voor kort een bibliotheek gehuisvest was in het pand aan de Ganzenmarkt. De stellingen met boeken, de dvd-bakken en de leeshoek hebben plaats gemaakt voor prikposten. Zelfs de vloerbedekking is verwijderd. Alles is er op gericht maandagochtend de eerste vaccinatie te kunnen zetten.

Om dat op een zo efficiënt mogelijke manier te doen is zowel buiten als binnenin het gebouw bewegwijzering aangebracht. Met witte anderhalvemeter-stempels is buiten aangegeven waar bezoekers kunnen wachten en waar niet. Binnen worden de bezoekers via pijlen de juiste kant op gewezen.

Problemen met drukte en lange wachtrijen worden volgens Anne-Marie Kok van de GGD niet verwacht: “De afspraken worden met een duidelijk tijdslot gemaakt, daardoor komen niet meer mensen dan dat er naar binnen kunnen”.

We hebben meer ruimte dan dat we vaccins hebben Anne-marie Kok, GGD

Pfizer

In eerste instantie wordt in Oldenzaal gevaccineerd met het Pfizer-vaccin, maar volgens Kok kan dat op een later tijdstip nog wijzigen: "We zijn afhankelijk van de leveringen” De bedoeling is dat er 60 personen per uur kunnen worden gevaccineerd, in totaal ongeveer 400 mensen per dag. “We hebben hier vijf prikposten. Die laatste gaat gebruikt worden als reserve-post, waar mensen die dat fijner vinden kunnen liggen als ze gevaccineerd worden.”

In Oldenzaal zijn ze dus al klaar voor het eventueel opschalen van het vaccineren. “We hebben nu meer ruimte dan dat er vaccins komen, dus wellicht kunnen we in de toekomst meer mensen vaccineren op deze locatie.”

Door een ict-probleem verliep het aanmelden voor een vaccinatie op de nieuwe locatie niet vlekkeloos. "We waren een tijdje niet te vinden als locatie, waardoor mensen hier niet werden aangemeld”, legt Kok uit. “Dat probleem is gelukkig verholpen en voor volgende week zitten we ondertussen nokkie vol.”

Discussie over parkeerbeleid

De komst van de nieuwe priklocatie zorgde vooraf nog wel voor discussie binnen de gemeenteraad. De oude bibliotheek ligt in het centrum van Oldenzaal, en in de omgeving moet er betaald worden voor het parkeren. Het CDA heeft een motie ingediend om gratis parkeren voor bezoekers van de prikpost toe te staan, maar alleen D66 steunde het voorstel. De motie haalde het daardoor niet.

Het CDA is bang dat er lange rijen zullen ontstaan bij de parkeerautomaten. Daarnaast vindt de fractie het ook niet klantvriendelijk: “Mensen moeten zonder rompslomp gevaccineerd kunnen worden. Het moet zo adequaat mogelijk gebeuren”, stelde CDA-raadslid Hennie Maartens.

Controles

De andere fracties vonden het een sympathiek voorstel om tijdelijk geen parkeergeld te vragen, maar zeggen dat het in praktijk niet uitvoerbaar is. Zo zou het te lastig worden om te controleren wie er voor de vaccinatie komt en wie voor andere redenen gebruik maakt van de parkeerplaats bij de prikpost.

De verdeeldheid in de raad over het onderwerp is ook terug te vinden op straat: “Het is een beetje scheef dat er bij andere locaties niet betaald hoeft te worden en hier wel”, vindt Anke (58). Volgens haar zou het beter zijn om ook in Oldenzaal gratis parkeren in te voeren. “Voor nu vind ik het wel zo eerlijk dat de parkeertarieven er af gaan”, vindt stadsgenote Nicole. “Maar als straks alles in het centrum weer open kan vind ik het logisch dat er betaald moet worden voor de parkeerplaats. Ook als je alleen komt voor een vaccin.”

"Loopt wel los"

De 83-jarige Herman laat zich volgende week vaccineren in Oldenzaal. Zelf gaat hij op de fiets. Dat mensen moeten betalen om de auto te parkeren snapt hij wel. “Dat heb je met een locatie in het centrum. Het is voor de gemeente toch veel te lastig om te controleren of je daar alleen staat om je te vaccineren of niet?” De drukte waar het CDA bang voor is verwacht hij niet. “Dat loopt wel los.”

Bij de GGD zelf verwachten ze geen problemen rondom het betaald parkeren: “Wij zorgen voor verkeersregelaars die de hele dag het verkeer in goede banen leiden. De gemeente gaat kijken naar mogelijkheden om te helpen bij de parkeerautomaten.” aldus Kok.