Perenbomenactie opnieuw groot succes: "Ik heb er 55 voor onze hele straat"

Door de coronacrisis, de politieke strijd met Rusland en exportproblemen is de levering van perenbomen stil komen te liggen. Zo'n 125.000 boompjes van een fruitteler uit het westen van het land zouden daardoor in de shredder belanden, maar duurzaamheidsorganisaties door heel het land springen in de bres. Zo regelde de organisatie Urgenda dat er zo'n 7000 perenbomen naar Salland kwamen.

Lange rijen

Daarom staan vandaag lange rijen auto’s te wachten om hun perenboompjes te mogen ophalen in Olst. Volgens Estella Franssen van Duurzaamheidsorganisatie Eetbaar Olst-Wijhe had de rij veel langer kunnen zijn, maar is er besloten om vanuit meerdere locaties in Salland te gaan uitdelen. Zowel in Olst, Wijhe, Welsum en Deventer konden bewoners hun boompje komen ophalen: “Je ziet soms bestellingen voorbij komen voor tientallen boompjes uit dezelfde straat. Wij hebben ze opgeroepen om te gaan combineren met elkaar. Want anders zou het echt uit de hand lopen.”

De perenbomen waren in een mum van tijd de container uit. (Foto: RTV Oost / Milan Keskin)

Op één hand te tellen

Uiteindelijk konden er vandaag meer dan 3500 bomen worden opgehaald. Volgens de organisatie hield vrijwel iedereen zich goed aan de regels. “Wij hebben uiteindelijk een paar mensen terug naar huis moeten sturen. Zij kwamen zonder reservering en uit het hele land. Er was een man die zo eigenwijs was, dat hij later terugkeerde met een lang verhaal. Om geen problemen te maken, hebben wij hem een boom meegegeven en naar huis gestuurd."

Het doel was om zoveel mogelijk inwoners een perenboompje te geven. Franssen: "Vroeger was Salland een fruittelergebied, dus het is mooi dat we daar iets van terug kunnen brengen."

Dat het uitdelen van perenbomen in Olst zo’n groot nieuws zou worden, had Franssen nooit verwacht. “Nadat het nieuws enkele weken geleden op RTV Oost stond, regende het daarna berichtjes en telefoontje door het hele land. Wij zagen het nieuws ook in België voorbij komen. Dit zagen wij nooit aankomen.”