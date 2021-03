FC Twente weet in eigen huis ook laagvlieger Willem II niet te verslaan

De puntendroogte in De Grolsch Veste begint pijnlijke vormen aan te nemen voor FC Twente, want 31 oktober was de laatste keer dat de formatie van Ron Jans een driepunter (PEC Zwolle, 5-1) bij wist te schrijven.

Menig

Het eerst moment van dreiging kwam van de Tilburgers. Vangelis Pavlidis kwam vanaf de linkerkant naar binnen en mikte een halve meter naast het doel van Drommel. Daarna was het Twente dat het heft in handen nam en kreeg het een mogelijkheid via Queensy Menig. De linksbuiten wipte de bal - na een lastige voorzet - over doelman Arijanet Muric heen, maar Sebastian Holmen kon eenvoudig uit de doelmond koppen.

Mogelijkheden over en weer

Toch bleef Willem II vanuit de tegenaanval voor gevaar zorgen en dat resulteerde in een grote kans voor Ché Nunnely, maar van dichtbij schoot de buitenspeler over. Het spel bleef op en neer golven en dat leverde na een kwartier wederom een mogelijkheid op voor Menig, die met een krachtig schot de vuisten van Muric vond. Ook Dario Dumic was namens de gastheren dicht bij de openingstreffer, maar de sterke centrumverdediger knikte net naast. Menig liet even later nog een goede kans onbenut en daardoor gingen beide ploegen doelpuntloos de rust in.

Bosch breekt ban

Nadat Drommel na rust een potentiële kans van Willem II onschadelijk maakte was het FC Twente dat na 65 minuten spelen op voorsprong kwam. Luciano Narsingh ontsnapte aan buitenspel en bracht vervolgens Jesse Bosch in stelling om eenvoudig de 1-0 binnen te schieten.

Pavlidis

Ondanks het Twentse openingsdoelpunt was het vertoonde spel van beide kanten matig in de tweede helft en zodoende bleven grote kansen uit. Een opluchtende driepunter leek in de maak voor Twente, ware het niet dat Pavlidis tien minuten voor tijd roet in het eten gooide. Roemeratoe raakte de bal heel klungelig en daardoor kon de Griekse spits het cadeautje dankbaar uitpakken: 1-1. Daar bleef het bij in Enschede.

FC Twente - Willem II 1-1

1-0 Bosch (64)

1-1 Pavlidis (81)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Roemeratoe, Bosch

FC Twente: Drommel; Ebuehi (Markelo/65), Dumic, Staring (Ilic/86), Oosterwolde (Smal/86); Roemeratoe, Bosch, Zerrouki; Narsingh (Van Leeuwen/86), Danilo, Menig.

Willem II: Muric; Owusu, Van Beek, Holmén, Köhn, Spieringhs, Trésor, Llonch (Selahi/78); Nunnely (Köhlert/87), Wriedt, Pavlidis (Peters/90).