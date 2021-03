Trefzekere Weghorst ondanks primeur onderuit met Wolfsburg

Die treffer leverde de Bornse spits een fraaie primeur op. Hij is de eerste speler ooit die namens VfL Wolfsburg in drie opeenvolgende Bundesliga-seizoenen minimaal vijftien doelpunten voor zijn rekening neemt.

Nederlaag

Christoph Baumgartner opende in de 8e minuut de score. Het betekende voor Casteels zijn eerste tegentreffer in 675 minuten in de Bundesliga. Weghorst trok de stand weer gelijk, nadat hij vanaf de middenlijn diep was gestuurd en alleen op de keeper af kon gaan. Kort voor rust kwam Hoffenheim opnieuw op voorsprong via Andrej Kramaric. Wolfsburg, dat eerder in de week in de kwartfinales van het Duitse bekertoernooi na een gemiste strafschop van Weghorst met 2-0 verloor bij RB Leipzig, staat op de derde plaats in de Duitse voetbalcompetitie.