Keuzestress? Kijk Overijssel stemt (of niet) terug

Hoe denkt Overijssel over de landelijke politiek? Inwoners kregen de afgelopen weken verschillende stellingen voorgelegd over de politiek in Nederland. Want hoeveel mensen in Overijssel hebben eigenlijk nog vertrouwen in de politiek? En moet ons politieke bestel op de kop? Nog nooit deden er zo veel partijen mee aan de verkiezingen. Is dat goed of is er op die manier sprake van politieke versplintering? Vragen waarop tijdens de uitzending een antwoord wordt gezocht.

Debat

Inwoners van Overijssel gaan gedurende de uitzending met elkaar in debat over politieke stellingen en het huidige politieke klimaat wordt geduid door politicoloog Henk van der Kolk van de Universiteit Twente en lobbyist Hans Verbeek.

Te zien is onder meer een discussie tussen twee inwoonsters van Overijssel. De één Judith Elders, gaat zeker stemmen, terwijl Diana Terlingen zeker niet gaat stemmen. "Want het systeem is corrupt", geeft ze aan de in de discussie. "Politiek is een wassen neus. We denken wel invloed te hebben, maar dat is helemaal niet zo", aldus Terlingen.

Kans

Daar is Diana het helemaal niet mee eens. "Het is juist heel belangrijk om te gaan kiezen. Je laat een kans liggen als je niet gaat stemmen. Het is jouw kans om je te laten horen."

Het programma Overijssel Stemt (of niet) is zondag te zien om twaalf uur 's middags en drie uur 's middags. Maar natuurlijk ook online.