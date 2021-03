Broze thuisreeks FC Twente houdt aan: "Geen eigenschap van ons om duel dood te maken"

De vaak zo goedgezinde Grolsch Veste blijkt voor FC Twente dit seizoen gek genoeg een bevreesd stadion. De Enschedeƫrs bewezen zichzelf zaterdagavond wederom een slechte dienst door gelijk te spelen tegen Willem II (1-1) en zodoende voor de negende keer op rij geen driepunter over te houden aan een thuiswedstrijd. Trainer Ron Jans was vanzelfsprekend teleurgesteld na afloop.

"We hebben tegen VVV, Heerenveen, Feyenoord en nu Willem II drie keer gelijkgespeeld en een keer verloren", somde Jans het resultaat van de laatste vier thuiswedstrijden op. "Dit was zeker niet de best voetballende wedstrijd, maar deze had je ook moeten winnen. We laten teveel punten liggen."

Wedstrijd dood maken

"We hebben na de beginfase eigenlijk niets meer weggegeven en dan moet je killen op de momenten dat je kansen krijgt", vervolgt de oefenmeester. "Dat deden we en dan moet je hem over de streep trekken. Ik had eigenlijk nooit het gevoel dat Willem II nog terug zou kunnen komen. De energie werd bij hun ook minder in de tweede helft en wij kregen meer de bal. We kwamen verder op het veld, maar dat is geen eigenschap van ons om de wedstrijd dood te maken en uit te spelen."

Geen thema maken van thuisreeks

Twente heeft al negen wedstrijden op rij niet gewonnen in eigen huis, maar toch houdt Jans de moed erin. "Ik vind dat wij realiteitszin moeten tonen, maar ook weer niet teveel. Wij zijn wie we zijn en we hebben moeite tegen ploegen die compact spelen en nauwelijks opbouwen. Dan dwingen we te weinig af", aldus Jans, die geen thema wil maken van de matige thuisreeks. "We kunnen ook een thema maken van de uitduels, waarin we het fantastisch doen en we krijgen nu weer twee uitwedstrijden."