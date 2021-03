Zaaloverzicht: Heren Het Ravijn behouden koppositie, Landstede zeker van play-offs

De waterpolomannen van Het Ravijn hebben ook de tweede wedstrijd van het weekend gewonnen en blijven daardoor ongeslagen koploper in de Eredivisie. In Borculo werd BZC met 14-9 verslagen.

In het begin ging het gelijk op. Na de eerste periode was het 2-2 en bij rust 5-5. In de derde periode liep Het Ravijn uit naar een 9-6 voorsprong en uiteindelijk was het verschil dus vijf punten. De ploeg uit Nijverdal komt door de zege op 15 punten uit 5 duels. Gisteren won Het Ravijn al van ZPB.

Landstede zeker van play-offs

De basketballers van Landstede Hammers zijn na vandaag zeker van de play-offs. Dat kon alleen theoretisch nog misgaan, maar nu is het definitief. De ploeg won met 95-68 van Almere. De ploegen worden na het reguliere seizoen, waarin nog één duel op het programma staat, verdeeld over twee poules van zes. De bovenste strijden om een uitgangspositie in de play-offs. De onderste zes om de twee laatste plekken in de play-offs.

Winst Eurosped, Set-Up weer onderuit

De volleybalsters van Eurosped zijn de degradatiepoule begonnen met een zege. VCN werd in Vroomshoop met 3-1 verslagen. De eerste set ging nog naar de gasten met 25-16, maar de drie daarna waren met 25-19, 27-25 en 25-23. voor Eurosped. Set-Up'65 won geen enkel duel in het reguliere seizoen en ook in de degradatiepoule lukte dat vanmiddag niet. Bij FAST ging de ploeg uit Ootmarsum met 3-0 onderuit. De setstanden waren 25-18, 25-18 en 25-21. Overigens degradeert er dit seizoen geen ploeg uit de Eredivisie.